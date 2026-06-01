information fournie par Reuters • 01/06/2026 à 08:39

Allemagne: Les ventes au détail baissent moins que prévu en avril

Un panneau de réduction est affiché dans la vitrine d'un magasin de vêtements à Francfort

‌Les ventes ​au détail en Allemagne ont baissé ​de 0,3% en avril ​sur un ⁠mois, moins que ‌prévu, montrent les données publiées ​lundi ‌par l'Office ⁠fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés ⁠par ‌Reuters avaient prévu ⁠une baisse ‌de 0,5% ⁠en avril, après -0,3% (révisé ⁠de -2,0%) le ‌mois précédent.

Sur un ​an, ‌les ventes au détail en ​Allemagne ont baissé ⁠de 0,3% après +2,7% (révisé de -2,0%) en mars.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)