Chine, l'activité du secteur des services se contracte en février

‌L'activité du secteur des services ​en Chine s'est contractée au mois de février pour le ​deuxième mois consécutif, montre une enquête ​officielle publiée mercredi.

L'indice ⁠PMI des services s'est établi ‌à 49,5 au mois de février contre 49,4 en ​janvier, ‌s'établissant de nouveau sous le ⁠seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

L'activité ⁠manufacturière ‌a également reculé, un déclin ⁠dû à la faiblesse ‌de la demande intérieure ⁠et des investissements.

L'indice PMI manufacturier ⁠officiel ‌a atteint un plus bas de ​quatre ‌mois, s'établissant à 49,0 en février, contre 49,3 ​le mois précédent, selon le Bureau national des ⁠statistiques (BNS).

L'indice composite, qui réunit les deux secteurs, est ressorti à 49,5 au mois de janvier.

(Colleen Howe, Joe Cash; version française ​Camille Raynaud)