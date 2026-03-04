 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine, l'activité du secteur des services se contracte en février
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 06:58

‌L'activité du secteur des services ​en Chine s'est contractée au mois de février pour le ​deuxième mois consécutif, montre une enquête ​officielle publiée mercredi.

L'indice ⁠PMI des services s'est établi ‌à 49,5 au mois de février contre 49,4 en ​janvier, ‌s'établissant de nouveau sous le ⁠seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

L'activité ⁠manufacturière ‌a également reculé, un déclin ⁠dû à la faiblesse ‌de la demande intérieure ⁠et des investissements.

L'indice PMI manufacturier ⁠officiel ‌a atteint un plus bas de ​quatre ‌mois, s'établissant à 49,0 en février, contre 49,3 ​le mois précédent, selon le Bureau national des ⁠statistiques (BNS).

L'indice composite, qui réunit les deux secteurs, est ressorti à 49,5 au mois de janvier.

(Colleen Howe, Joe Cash; version française ​Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank