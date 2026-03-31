Chine: l'activité des usines progresse à son rythme le plus soutenu depuis un an

( AFP / ADEK BERRY )

L'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son rythme le plus soutenu depuis un an, après deux mois de contraction, montrent des données officielles publiées mardi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'activité manufacturière, indicateur clé qui reflète le moral des milieux industriels, a atteint 50,4 en mars, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS).

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité. En deçà, il traduit une contraction.

L'indice était à 49 en février et 49,3 en janvier.

Il est meilleur que les 50,1 attendus par un panel d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg. C'est aussi le chiffre le plus élevé depuis mars 2025 (50,5).

Huo Lihui, statisticienne au BNS, a attribué l'embellie de mars à la "reprise du travail et de la production" après les fêtes du Nouvel An chinois en février. Elle s'est traduite par une accélération des activités de production au sein des entreprises manufacturières et une nette amélioration de la demande du marché, a-t-elle ajouté.

Le PMI non-manufacturier, baromètre de l'activité dans les secteurs des services et de la construction, s'est établi quant à lui à 50,1 en mars, alors qu'il était à 49,5 en février.

La Chine, deuxième économie mondiale, a enregistré un excédent commercial record en 2025, malgré le bras de fer avec les Etats-Unis. Mais elle continue à faire face à une série de difficultés persistantes: crise de l'immobilier, consommation intérieure faiblarde, endettement des collectivités locales, surcapacités de production, pressions déflationnistes et fort chômage des jeunes.

Elle s'est fixé un objectif de croissance de 4,5 à 5% en 2026, le plus bas depuis plus de trois décennies. La guerre au Moyen-Orient ajoute aux doutes.

Les perspectives pour le deuxième trimestre sont incertaines, et le marché est "de plus en plus inquiet" quant au risque de ralentissement de la croissance mondiale et de perturbation des chaînes d'approvisionnement, a écrit dans une note Zhiwei Zhang, président et économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"Bien que la Chine dispose de vastes réserves énergétiques pour atténuer le choc (...), un ralentissement de la croissance mondiale freinerait les exportations chinoises", redoute-t-il.