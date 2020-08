Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: Du poulet brésilien importé testé positif au coronavirus Reuters • 13/08/2020 à 17:21









CHINE: DU POULET BRÉSILIEN IMPORTÉ TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS BRASILIA/PÉKIN (Reuters) - Deux villes chinoises ont trouvé des traces de coronavirus dans des surgelés importés et sur des emballages alimentaires, ont déclaré jeudi les autorités locales, craignant que des cargaisons d'aliments contaminés ne relancent l'épidémie. Un échantillon prélevé à la surface d'ailes de poulet congelées importées du Brésil dans la ville de Shenzhen, au sud du pays, ainsi que des échantillons d'emballages de crevettes équatoriennes congelées vendues dans la ville de Xian, au nord-ouest du pays, se sont révélés positifs au coronavirus. Selon le gouvernement de la ville de Shenzhen, les ailes de poulet proviendraient d'une usine de viande brésilienne appartenant à Aurora, le troisième plus grand transformateur de poulet et de porc du pays. Aurora, une société non cotée en Bourse, n'a pas souhaité commenter ces informations dans l'immédiat. Le ministère brésilien de l'Agriculture qui a précédemment déclaré qu'il n'y a aucune preuve que le coronavirus se transmette par les aliments ou les emballages alimentaires, a répondu qu'il consultait son équipe technique sur la question, sans donner de détails. À la mi-juillet, la Chine avait bloqué six usines de viande brésiliennes en raison d'inquiétudes concernant le coronavirus, alors que des milliers de cas se propageaient dans l'industrie alimentaire. (Jake Spring, Ana Mano et Dominique Patton; version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

