Cherki : « Je ne savais pas qu’on pouvait faire une trentaine de fautes sans être sanctionné »

L’Amérique du Sud, ce continent de poètes. Rayan Cherki n’a eu droit qu’à une poignée de minutes face au Paraguay ce dimanche (0-1), mais il a pu constater qu’il n’avait pas affaire à des enfants de chœur. Les hommes de Gustavo Alfaro ont multiplié les fautes et les petits gestes crapuleux tout au long de la rencontre, ce qui n’a visiblement pas dérangé le moins du monde l’arbitre, Ilgiz Tantashev. « On sait que quand on joue des équipes sud-américaines, elles ne sont pas là pour faire ami ami sur le terrain », a déclaré Rayan Cherki sur beIN après la rencontre. « Ça nous tenait à cœur de faire un match comme celui-ci pour rappeler que l’équipe de France, c’est pas que du beau jeu, on est là même si c’est dur. »

« Pas de détails »

Interrogé par le journaliste quant au fait de savoir si les joueurs avaient discuté du fait de « mettre les mains dans la merde », comme l’a déclaré Kylian Mbappé après le match, Rayan Cherki a embrayé : « Moi j’aurais pas dit (seulement) les mains, on plonge dedans ! On ne fait pas de détails. De toute façon, pour gagner une Coupe du monde, il n’y a pas de calcul à faire. » …

FL pour SOFOOT.com