Cherki, Harit, Salah... Voici à quoi ressemblera Troyes la saison prochaine

Invité de l’ After Foot cette semaine, le président de Troyes Edwin Pindi s’est amusé d’un possible transfert de Rayan Cherki, un jour, à l’ESTAC grâce au City Group. Qui sait, la multipropriété peut faire des miracles. En cas de montée en Ligue 1, le club aubois pourrait piocher dans plusieurs clubs pour se construire une équipe avec des joueurs issus de l’empire City. Une seule règle : un joueur max par club.

Gardien de but : Dominik Livaković (Gérone)

Héros de la Croatie pendant la Coupe du monde 2022, l’ancien gardien du Dinamo Zagreb et de Fenerbahçe a rebondi cet été à Gérone, antenne phare de Manchester City. Sauf que le club espagnol est actuellement dix-huitième de Liga. Imaginez une relégation, et tous les gros joueurs pourront changer de club. Une belle opportunité à saisir pour l’ESTAC.

Latéral gauche : Aziz Behich (Melbourne City FC)

Passé par le PSV Eindhoven, l’Istanbul Başakşehir ou encore Dundee United, Aziz Behich a surtout écrit son histoire en sélection nationale : 80 sélections avec l’Australie, une victoire en Coupe d’Asie en 2015, et une participation à la Coupe du monde 2018 puis 2022, en attendant celle de 2026. Un Australien en Ligue 1, ce serait l’occasion de nous rappeler les bons souvenirs de Denis Genreau sous le maillot toulousain.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com