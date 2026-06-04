Cherki et Olise : pourquoi choisir ?

Hommes attendus du Mondial français, Michael Olise et Rayan Cherki devront se partager le poste de meneur de jeu. Mais quelles solutions s’offrent à Didier Deschamps pour profiter au maximum de ces deux magiciens, et pourquoi pas les laisser combiner ? Réponse avec quatre habitués du poste : Genghini, Giresse, Dhorasoo et Kapo.

Comme un refrain entonné depuis sa prise de fonction en 2012, le « style » Didier Deschamps s’apprête à faire effet une dernière fois cet été pendant la Coupe du monde. Pour son ultime tournoi à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur s’est en effet entouré de ses hommes de confiance pour conquérir l’Amérique. Ce Mondial 2026 pourrait cependant déjouer les pronostics concernant le spectacle proposé par les Bleus, tant les joueurs présents paraissent au meilleur de leur forme, au même titre que la dynamique de groupe enclenchée depuis environ un an. Surtout, avec Michael Olise et Rayan Cherki, DD semble enfin avoir trouvé (ou retrouvé) des créateurs, quête que l’on croyait perdue avec la retraite d’Antoine Griezmann. Mais alors, comment faire évoluer cette paire de 10 pendant le tournoi ?

→ Qui pour débuter ?

Avant d’attaquer les matchs de préparation, une tendance se dégage : Michael Olise a les faveurs. Un raisonnement logique, puisque le joueur du Bayern Munich – élu MVP de la saison en Bundesliga – a réalisé une campagne pleine, confirmée par des rassemblements tout aussi convaincants en sélection. « Olise part titulaire à mon sens, il est en pleine bourre, entame Olivier Kapo, ancien meneur des Bleus et de l’AJA. Dans sa dynamique de sélection. Il a aussi montré une bonne entente avec Kylian Mbappé. » Discours prolongé par Dhorasoo : « Je me pose justement la question : Cherki n’est-il pas plus tranchant en sortie de banc ? Dans la gestion de Guardiola par exemple, il tournait beaucoup avec les autres. Après, il faudra aussi confirmer pour Olise. Il a eu deux matchs vraiment décisifs cette saison : les retours face au Real Madrid puis au PSG, et il n’a pas été transcendant. Ce Mondial sera un bon test. » …

Tous propos recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com