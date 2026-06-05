L'Iran peut (enfin) aller aux États-Unis !

Enfin ! Alors qu’ils n’avaient toujours pas obtenu leurs visas à une semaine de la Coupe du monde, les joueurs de l’Iran ont reçu leurs précieux sésames qui leurs donnent le droit de se rendre aux États-Unis pendant la compétition . Il était temps, grand temps…

Premier match à Los Angeles

Car le premier match de la sélection est prévu pour le 16 juin 2026 à Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande . Or, jusque-là, elle ne pouvait se déplacer qu’au Mexique (lieu de son camp de base). Heureusement, tout est maintenant rentré dans l’ordre sur le plan sportif.…

FC pour SOFOOT.com