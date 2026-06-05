La Fiorentina perd son sauveur

Un maintien obtenu, mais un départ quand même. Appelé en pompier de service sur le banc de la Fiorentina en novembre 2025 alors que le club italien occupait la place de lanterne rouge de Serie A, Paolo Vanoli a réussi à éviter le pire en sortant la Dea de la zone de relégation .

Petit hommage

Mais l’aventure n’ira pas plus loin, son désormais ancien employeur ayant annoncé la fin de leur histoire commune . « Il a redonné confiance, unité et cohésion en menant la Fiorentina vers le maintien dans des conditions dont aucune équipe dans l’histoire de la Serie A n’avait jamais réussi à s’extraire », ont tenu à saluer les dirigeants, dans un communiqué.…

FC pour SOFOOT.com