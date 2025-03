Cherki et Akliouche, les rookies dans le sas

Aux portes des Bleus, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche rongeront finalement leur frein dans leur succursale, celle de l’équipe de France Espoirs, en préparation pour l’Euro à venir cet été. Contrairement à Désiré Doué, Didier Deschamps n’a pas décidé de les sélectionner. Au risque de les voir s’envoler vers d’autres contrées ?

Cap sur l’Euro. Alors qu’ils espéraient certainement être du déplacement à Split jeudi soir puis de la réception de la Croatie à Saint-Denis dimanche en Ligue des nations, Rayan Cherki (21 ans) et Maghnes Akliouche (23 ans) se contenteront de matchs amicaux face à l’Angleterre, vendredi, à Lorient, et d’un déplacement en Slovaquie, à Bratislava, lundi. Pas d’équipe de France A pour les deux pépites de Lyon et Monaco, mais deux rencontres de préparation à l’Euro Espoirs, qui se déroulera cet été du 11 au 28 juin. Si leurs jeunes âges respectifs (21 et 23 ans) leur laissent encore le temps de voir venir pour intégrer la sélection, leurs noms devraient circuler à l’approche de chaque liste des Bleus jusqu’au Mondial 2026.

La stabilité du groupe plutôt que la déstabilisation de l’adversaire

On le sait, Deschamps n’est pas un fan du grand chambardement ni du grand ménage dans ses listes. Encore moins à l’heure d’affronter un adversaire qu’il ne connaît que trop bien, et encore moins au moment de disputer des matchs couperets qui peuvent mener à un trophée. En cas de qualification pour le Final Four , et à moins d’une hécatombe et d’un nombre élevé de blessures, on ne devrait donc pas les voir début juin. Mais si la France s’incline dans sa double confrontation face aux Croates, la porte s’ouvrira peut-être, avec le début des qualifications au Mondial 2026, auxquelles peuvent légitimement prétendre les deux intéressés. Peu importent les résultats des Bleus cette semaine, le menu s’annonce plus qu’abordable pour l’équipe de France en vue d’une qualif pour la prochaine grand-messe du foot international, avec dans un cas une poule composée de l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan, et dans l’autre un groupe où figureront la Tchéquie, le Monténégro, Gibraltar et les Îles Féroé. De quoi lancer quelques jeunes dans le grand bain, Cherki et Akliouche les premiers ?…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com