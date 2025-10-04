Chelsea s'offre Liverpool et un match fou

Grâce à un but au bout du temps additionnel d'Estêvão, Chelsea s'est offert Liverpool et un succès de prestige, au terme d'un match de très haut niveau (2-1). Pour Liverpool, la trêve arrive à point nommé après trois défaites de suite.

Chelsea 2-1 Liverpool

Buts : Caicedo (14 e ) et Estêvão (90 e +6) pour les Blues // Gakpo (63 e ) pour les Reds

Par Julien Faure pour SOFOOT.com