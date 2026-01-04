Chelsea rattrape Manchester City sur le gong

Dans un match peu emballant comptant pour la vingtième journée de Premier League, Manchester City a cru s'imposer contre Chelsea sur la plus courte des marges grâce à un but de Tijani Reijnders inscrit avant la pause. Mais les Sky Blues ont manqué de vigilance, et laissé les Londoniens égaliser dans le temps additionnel. Arsenal est à six points...

Manchester City 1-1 Chelsea

But : Reijnders (42 e ) pour Manchester City // Fernandez (90 e +4) pour Chelsea

Neuf défaites, deux nuls, 21 buts encaissés (contre six marqués), aucun clean-sheet , une attaque muette à huit reprises… Telles sont les statistiques principales des onze dernières parties de Chelsea face à Manchester City, toutes compétitions confondues, qui est donc invaincu face aux Londoniens depuis près de cinq ans (et le 29 mai 2021, soit la date d’une certaine finale de Ligue des champions). Dès lors, comment pouvait-on s’attendre à autre chose qu’une contre-performance de la part des Blues ce dimanche dans l’antre de l’équipe de Pep Guardiola ? Surtout en connaissant le contexte actuel, avec un changement d’entraîneur d’un côté et une série de bons résultats de l’autre. En toute logique et sans aucune surprise, Gianluigi Donnarumma et ses potes auraient donc dû dominer leurs adversaires pour revenir à quatre point de la première place squattée par Arsenal (qui s’est imposé, lui aussi, à Bournemouth). Ce qu’ils ont fait, jusque dans le temps additionnel… et l’égalisation de leur rival du jour, qui les privent finalement d’un précieux succès.…

