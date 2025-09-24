Chelsea privé de Cole Palmer pour plusieurs semaines ?
Coup de froid sur Chelsea.
Victorieux en match de coupe ce mardi soir sur la pelouse de Lincoln City (1-2), Chelsea a dû composer sans son meilleur joueur, Cole Palmer . Sorti sur blessure à la 21 e minute du choc face à Manchester United samedi dernier, l’Anglais a rechuté aux adducteurs après avoir fait son retour la semaine passée à Munich en Ligue des champions (3-1). Selon L’Équipe , l’ancien Citizen devrait manquer trois à six semaines de compétition.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
