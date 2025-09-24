 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea privé de Cole Palmer pour plusieurs semaines ?
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 15:56

Chelsea privé de Cole Palmer pour plusieurs semaines ?

Chelsea privé de Cole Palmer pour plusieurs semaines ?

Coup de froid sur Chelsea.

Victorieux en match de coupe ce mardi soir sur la pelouse de Lincoln City (1-2), Chelsea a dû composer sans son meilleur joueur, Cole Palmer . Sorti sur blessure à la 21 e minute du choc face à Manchester United samedi dernier, l’Anglais a rechuté aux adducteurs après avoir fait son retour la semaine passée à Munich en Ligue des champions (3-1). Selon L’Équipe , l’ancien Citizen devrait manquer trois à six semaines de compétition.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Arabie saoudite, Neom paie ses supporters pour venir au stade
    En Arabie saoudite, Neom paie ses supporters pour venir au stade
    information fournie par So Foot 24.09.2025 16:32 

    50 riyals, le prix d’un délicieux kabsa dans un resto saoudien ! Promu cette année en Saudi Pro League, le Neom d’Alexandre Lacazette et de Christophe Galtier ne joue toujours pas ses rencontres dans sa ville éponyme. Comme expliqué sur sofoot.com avant le début ... Lire la suite

  • On connaît la date du premier Clásico de la saison
    On connaît la date du premier Clásico de la saison
    information fournie par So Foot 24.09.2025 16:15 

    Sortez tous vos agendas. Ce mercredi, la Liga a officialisé la date et l’heure du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone : la rencontre aura lieu le dimanche 26 octobre à 16h15 au Santiago Bernabéu. Plus attendu que jamais, le duel au sommet de Liga entre ... Lire la suite

  • Felix Nmecha sous haute surveillance à Dortmund après un hommage à Charlie Kirk
    Felix Nmecha sous haute surveillance à Dortmund après un hommage à Charlie Kirk
    information fournie par So Foot 24.09.2025 15:40 

    Felix Nmecha (24 ans), milieu de terrain du Borussia Dortmund, continue de faire parler de lui… et pas pour de bonnes raisons. Après le décès de l’activiste conservateur américain Charlie Kirk, abattu le 10 septembre, Nmecha a publié un hommage sur Instagram qui ... Lire la suite

  • Tyler Morton découvre la Ligue 1 et la compare déjà à la Premier League
    Tyler Morton découvre la Ligue 1 et la compare déjà à la Premier League
    information fournie par So Foot 24.09.2025 15:33 

    Farmers League ou Premier League ? Tout juste débarqué de Liverpool pour enfiler la tunique de l’OL, Tyler Morton n’a pas attendu bien longtemps avant de sortir le comparatif. Après quatre petites titularisations et un carton rouge, le milieu anglais a livré au ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank