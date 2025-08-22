Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Chelsea file une leçon à West Ham
information fournie par So Foot•22/08/2025 à 23:21
Chelsea file une leçon à West Ham
West Ham 1-5 Chelsea
Buts : Paquetá (6
e
) pour les Hammers // João Pedro (15
e
), Neto (23
e
), Fernández (34
e
), Caicedo (54
e
) et Chalobah (58
e
) pour Chelsea
