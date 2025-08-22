 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea file une leçon à West Ham
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 23:21

Chelsea file une leçon à West Ham

Chelsea file une leçon à West Ham

West Ham 1-5 Chelsea

Buts : Paquetá (6 e ) pour les Hammers // João Pedro (15 e ), Neto (23 e ), Fernández (34 e ), Caicedo (54 e ) et Chalobah (58 e ) pour Chelsea

London is blue .…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers
    Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers
    information fournie par So Foot 22.08.2025 23:38 

    Ciao Gigio ! En instance de départ vers Manchester City depuis plusieurs jours maintenant, Gianluigi Donnarumma était tout de même bien présent au Parc des Princes ce vendredi soir à l’occasion de PSG-Angers. Quelques minutes après sa victoire, l’effectif parisien ... Lire la suite

  • Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:47 

    Bayern 6-0 Leipzig Buts : Olise (27 e et 42 e ), Díaz (32 e ) et Kane (64 e , 74 e et 78 e ) pour le Bayern Voilà une bonne manière de démarrer sa saison.… AL pour SOFOOT.com

  • Le PSG fait le job contre Angers
    Le PSG fait le job contre Angers
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:46 

    Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG s'est contenté d'un petite score face à Angers (1-0), comme la semaine dernière à Nantes, grâce à un but de Fabian Ruiz. Paris est un leader provisoire et anecdotique, mais fait le plein de points en même ... Lire la suite

  • Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble
    Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:39 

    Dans un multiplex sans 0-0, et c’est assez rare pour être souligné, Nancy a réalisé une très belle opération sur la pelouse de Dunkerque et se propulse en tête du championnat. En bas de classement, Grenoble et Bastia marquent déjà le pas. Nancy en route pour le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank