Chelsea accusé de 74 infractions par la Fédération anglaise
Un tremblement de terre qui va encore ne faire trembler personne.
Le Chelsea Football Club est accusé de 74 infractions s’étalant de 2009 à 2022 par la FA (Fédération anglaise). Le club de Todd Boehly est visé pour des violations potentielles sur certains transferts, avec implications d’agents et d’intermédiaires.…
