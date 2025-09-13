 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chelsea accroché sur le fil par Brentford
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 23:14

Chelsea accroché sur le fil par Brentford

Chelsea accroché sur le fil par Brentford

Un match nul aux allures de défaite.

Chelsea a manqué le lead . Ce samedi soir, en déplacement non loin de leurs bases à Brentford, les hommes d’Enzo Maresca ont été accrochés par leurs voisins , revenus à égalité dans le temps additionnel. Pourtant destinés à la victoire, après être remontés à 1-2 et un but de Moises Caicedo peu avant la fin du temps règlementaire, les Blues se sont fait surprendre par une largesse défensive et une égalisation de renard signée Fabio Carvalho, opportuniste au second poteau après une longue touche (90+3 e ). Score final : 2-2 dans ce rendez-vous 100% londonien . Un résultat qui ne fait pas l’affaire de Chelsea, qui aurait pu reprendre provisoirement la tête de la Premier League, et se retrouve finalement cinquième.…

TJ pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Monaco vient à bout d'Auxerre
    Monaco vient à bout d'Auxerre
    information fournie par So Foot 13.09.2025 23:08 

    Même réduit à dix, Auxerre a cravaché pour tenir en échec Monaco, mais s'est finalement incliné dans les dernières minutes (1-2). Auxerre 1-2 Monaco Buts : Salisu (73 e CSC) pour l’AJA // Minamino (45 e +2) & Ilenikhena (89 e ) pour l’ASM Expulsion : Casimir

  • Naples plie la Fiorentina grâce à ses recrues
    Naples plie la Fiorentina grâce à ses recrues
    information fournie par So Foot 13.09.2025 22:51 

    Fiorentina 1-3 Naples Buts : L. Ranieri (79 e ) pour la Fio // De Bruyne (6 e SP), Højlund (13 e ) & Beukema (51 e ) pour le Napoli Naples, relanceur officiel de carrières.… JB pour SOFOOT.com

  • Lucas Stassin fait gagner Sainté à Clermont
    Lucas Stassin fait gagner Sainté à Clermont
    information fournie par So Foot 13.09.2025 22:05 

    Clermont 1-2 Saint-Étienne Buts : Camblan (43 e ) pour Clermont // Boakye (52 e ) & Stassin (62 e ) pour Sainté Mais qu’est-ce que Lucas Stassin fout encore là ?… JB pour SOFOOT.com

  • Le sprinteur jamaïcain Kishane Thompson lors des séries du 100 m aux Mondiaux de Tokyo, le 13 septembre 2025 ( AFP / Jewel SAMAD )
    Athlétisme: Alfred et Thompson envoient un signal fort avant les finales du 100 mètres
    information fournie par AFP 13.09.2025 21:27 

    Impériaux dans leurs séries respectives samedi soir lors des Mondiaux de Tokyo, la championne olympique du 100 mètres Julien Alfred et le vice-champion olympique Kishane Thompson ont envoyé un signal fort à leurs concurrents avant les finales des courses reines ... Lire la suite

