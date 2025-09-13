Chelsea accroché sur le fil par Brentford

Un match nul aux allures de défaite.

Chelsea a manqué le lead . Ce samedi soir, en déplacement non loin de leurs bases à Brentford, les hommes d’Enzo Maresca ont été accrochés par leurs voisins , revenus à égalité dans le temps additionnel. Pourtant destinés à la victoire, après être remontés à 1-2 et un but de Moises Caicedo peu avant la fin du temps règlementaire, les Blues se sont fait surprendre par une largesse défensive et une égalisation de renard signée Fabio Carvalho, opportuniste au second poteau après une longue touche (90+3 e ). Score final : 2-2 dans ce rendez-vous 100% londonien . Un résultat qui ne fait pas l’affaire de Chelsea, qui aurait pu reprendre provisoirement la tête de la Premier League, et se retrouve finalement cinquième.…

TJ pour SOFOOT.com