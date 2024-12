Cheddar, agneaux et biens "dédouanés" : comment le Brexit a plombé l'excédent commercial de la France avec le Royaume-Uni

De nouvelles techniques de comptabilité, couplées à des tendances nettes en matières d'importations, viennent réduire le solde commercial entre économie française et voisin britannique.

L'excédent commercial de la France avec le Royaume-Uni a chuté de près de 20% entre 2018 et 2023, selon une étude de la direction générale des douanes publiée vendredi 27 décembre, qui attribue "la majeure partie de la dégradation" à un changement de comptabilité lié au Brexit.

Le solde commercial s'est réduit de 2,5 milliards d'euros entre 2018, année prise comme référence avant le Brexit et la crise du Covid, et 2023, pour s'établir à 9,6 milliards d'euros.

L'excédent commercial vis-à-vis du Royaume-Uni est resté le premier excédent commercial enregistré par la France dans le monde, en 2018 comme en 2023.

La France, "hub" vers le reste de l'Europe

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) le 31 janvier 2020, puis du territoire douanier l'année suivante, a contraint la plupart des entreprises européennes importatrices de produits britanniques à payer des droits de douanes.

Par conséquent, de nombreux biens traversent la Manche pour être "dédouanés" en France avant d'être réexportés vers un autre pays de l'UE. C'est ce que les experts appellent des "flux de quasi-transit à l'importation".

"L'apparition de ces flux commerciaux de quasi-transit, non comptabilisés avant le Brexit, accroît les importations originaires du Royaume-Uni, et peut expliquer la majeure partie de la dégradation du solde", estime le rapport.

Sur l'ensemble des produits échangés, les importations (+5,5 milliards d'euros) ont augmenté plus vite que les exportations (+3,0 milliards d'euros).

Cet effet "hub" de la France, conjugué au "dynamisme" des importations d'agneaux, de saumons et de cheddar britanniques, a particulièrement pesé sur le solde des industries agroalimentaires, étaye l'étude.

Le solde des produits manufacturés a également souffert, lesté par des exportations françaises de bijouterie et de joaillerie en berne.

En revanche, les secteurs des matériels de transport - principalement l'aéronautique et l'automobile - et des machines ont surnagé, portés par les ventes françaises d'avions, de turboréacteurs, de voitures et de camions. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte où Londres a réorienté ses échanges commerciaux vers des pays à l'extérieur de l'UE.

"Globalement les échanges extérieurs ont perdu en intensité entre le Royaume-Uni d'une part et l'Union européenne (UE) d'autre part. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni est davantage tourné vers le reste du monde", décrit le rapport.

La part de l'UE dans les importations du Royaume-Uni a baissé de 52 à 40% en cinq ans, alors que celle de la Chine et des États-Unis ont toutes les deux progressé, de 9% à 13% pour Pékin et de 9% à 12% pour Washington.