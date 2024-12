« Chants insultants », la nouvelle arme contre les ultras

Pour la première fois, une rencontre de Ligue 1 a été interrompue pour des « chants insultants » lors de Paris-Lyon dimanche. Cette nouvelle mesure, prise après plusieurs avertissements, peut-elle être efficace ? Pour quelles suites ? Éléments de réponses avec deux spécialistes des mouvements ultras.

On joue la 55 e minute du choc Paris-SG-Lyon dimanche soir. Le score est alors de 2-1 pour les locaux, personne ne peut encore affirmer qu’ils remporteront plutôt aisément « ce choc de Ligue 1 » (3-1), et pourtant, le délégué de la Ligue et l’arbitre de la rencontre Benoît Bastien prennent une décision inédite : interrompre une rencontre de Ligue 1 à la suite des « chants insultants interdits » vociférés par les ultras du virage Auteuil à l’encontre des supporters lyonnais. Les chants en question : « Les Lyonnais, c’est des salopes » . Le terme « insultant » permet donc de mettre dans un même cadre racisme, homophobie, sexisme et toute autre vulgarité, sans véritable hiérarchie. Et c’est en ça que cette nouveauté, voulue par les pouvoirs publics, peut être considérée comme un nouveau coup de force envers les mouvements ultras. Mais pour quelle efficacité ?

…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com