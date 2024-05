Chanson dans un bar de Kiev : le chef de la diplomatie américaine critiqué par des Ukrainiens

En visite surprise de deux jours à Kiev, où il n'a eu de cesse d'afficher le soutien des États-Unis à l'Ukraine, Antony Blinken a terminé sa journée dans un bar souterrain de Kiev.

Antony Blinken à Kiev, en Ukraine, le 14 mai 2024. ( POOL / BRENDAN SMIALOWSKI )

"Inapproprié", "manque de compréhension", "échec en communication"... La performance musicale du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans un bar de Kiev, ne passe pas bien auprès de certains ukrainiens, qui l'ont jugée mercredi 15 mai déplacée, en pleine offensive russe dans le nord-est.

"Un seul mot suffit pour le décrire la soirée du secrétaire d'État américain Antony Blinken hier à Kiev: inappropriée", a lancé sur Facebook Svitlana Matvienko, directrice d'une ONG se spécialisant dans l'analyse de la politique.

Comme beaucoup de ses compatriotes, elle se dit "vexée" par cette performance alors que la région de Kharkiv, dans le nord-est "se fait raser" par une offensive russe depuis une semaine et dénoncé "un manque total de compréhension de la situation" et d'"empathie" de la part de responsables américains.

En visite surprise de deux jours à Kiev, où il n'a eu de cesse d'afficher le soutien des États-Unis à l'Ukraine, Antony Blinken a terminé une journée intense de rencontres officielles mardi , y compris avec le président Volodymyr Zelensky, en jouant de la guitare et en fredonnant "Rockin' in The Free World", de Neil Young dans un bar en sous-sol du centre-ville.

"Une période très, très difficile"

"Je sais que c'est une période très, très difficile. Vos soldats, vos citoyens, en particulier dans le nord-est, à Kharkiv, souffrent énormément. Mais ils doivent savoir, vous devez savoir, que les États-Unis sont avec vous ", a-t-il affirmé avant de battre la mesure.

Pour Bogdan Iaremenko, un député du parti présidentiel et ex-diplomate, le contexte est malgré mal choisi après des mois de retards de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, qui ont affaibli les forces ukrainiennes sur le champ bataille. "Le message n'est pas compliqué mais il ne passe pas", estime-t-il sur Facebook.

"Avec tout le respect, c'est une erreur" , commente dans la même veine un ex-ambassadeur ukrainien aux États-Unis, Valéry Tchaly.

La prestation musicale d'Antony Blinken a également provoqué l'ire de certains Ukrainiens sur les réseaux sociaux, certains internautes r eprochant aux responsables américains la lenteur de l'aide militaire américaine.

"Une visite modèle de l'échec en communication", résume sur Facebook Serguiï Sydorenko, rédacteur de l'influent site d'information Evropeïska Pravda ("Vérité Européenne" en français, ndlr). "Les signaux publics (envoyés) n'ont pas marché comme prévu par leurs auteurs".