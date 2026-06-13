Changement d’arbitre pour Côte d’Ivoire-Équateur

La première tuile du Mondial 2026 est attribuée à… Michael Oliver. L’arbitre britannique est victime d’une légère blessure et ne pourra pas être sur la pelouse lors de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur, dans la nuit de dimanche à lundi (à 1 heure du matin). Cet incident contraint la FIFA à revoir ses plans et à nommer un nouveau trio arbitral pour l’entrée en lice des deux pays.

Un Français au sommet

L’ arbitre Français François Letexier a été choisi pour pallier cette blessure . Il sera accompagné de deux compatriotes, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni.…

EL pour SOFOOT.com