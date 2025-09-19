Chancel Mbemba : « Olivier Létang est un homme grand »

Et il ne parle pas de taille au sens propre.

Recruté par Lille après une fin en eau de boudin à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a sorti son plus beau sourire en conférence de presse de présentation. Le défenseur a d’ailleurs profité de l’occasion pour dire tout le bien qu’il pensait d’Olivier Létang, son président qui l’accompagnait : « J’ai regardé comme tout le monde les réseaux sociaux, j’ai vu passer les noms de beaucoup de clubs. Mais je suis resté chez moi, et j’ai travaillé. J’ai ensuite eu l’opportunité d’échanger avec le président Olivier Létang, j’ai eu des rendez-vous avec lui… et j’ai aimé ! Il m’a sorti toutes les cartes qu’il avait en main, il m’a montré le projet. Tout le monde connaît le président, c’est un homme grand. Cette opportunité m’a été donnée, et je n’ai pas envie de décevoir. » …

FC pour SOFOOT.com