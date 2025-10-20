Chancel Mbemba enterre définitivement la hache de guerre avec l’OM

Sans rancune.

Vainqueur et homme du match avec le LOSC ce dimanche soir sur la pelouse du FC Nantes (0-2), Chancel Mbemba est revenu à la fin du match sursa relation avec l’Olympique de Marseille. L’occasion pour l’international congolais d’enterrer définitivement la hache de guerre avec le club phocéen qu’il l’a écarté du groupe durant l’intégralité de la saison dernière. « Je n’en veux pas à Marseille, je respecte le club et je dis merci au président Pablo (Longoria) et tous mes supporters et coéquipiers », a affirmé le défenseur au micro de Ligue 1+.…

KM pour SOFOOT.com