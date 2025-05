Champion d’Europe avec le Portugal, Vieirinha annonce sa retraite

Le premier héros grec à venir du Portugal.

Alors que le PAOK se bat avec le Panathinaikos pour subtiliser une place en Ligue des champions, les blancs et noirs vont perdre une de leurs icônes . Deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club (343 apparitions), Vieirinha a annoncé à 39 ans sa retraite à la fin de l’exercice 2024-2025 . Remarqué pour sa polyvalence, sa vitesse et son pied droit, le Portugais est devenu la tête d’affiche de l’ère Ivan Savvidis (président du club depuis 2012), magnifiée par deux championnats de Grèce en 2019 et 2024.…

MP pour SOFOOT.com