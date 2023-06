CFDT : qui est Marylise Léon, qui succède à Laurent Berger ?

Marylise Léon est fan de super-héros… et surtout de super-héroïnes. Son personnage préféré ? Wonder Woman ! Ça tombe bien, Laurent Berger lui a confié une mission de la plus haute importance : non pas sauver le monde, mais prendre sa place à la tête de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Le passage de témoin entre l'ex-secrétaire général et son ancienne numéro deux a été acté ce mercredi 21 juin, après un vote du bureau national.

À 46 ans, la tâche de la nouvelle patronne de la CFDT sera moins ardue que celle de Sophie Binet à la CGT, qui doit recoller les morceaux d'une organisation fragmentée. Contrairement à sa consœur, l'arrivée de Marylise Léon à la tête du syndicat n'a pas créé de remous : elle a été choisie par Laurent Berger, qui a annoncé son départ en avril.

Tricot et course à pied

Née au Mans mais Finistérienne de cœur, diplômée en chimie spécialité environnement, passionnée de tricot et de course à pied, Marylise Léon n'a pas plongé tout de suite dans le grand bain du syndicalisme. Elle commence par travailler pour un cabinet de conseil, en tant que responsable qualité-sécurité-environnement. Avant d'être recrutée par la Fédération Chimie Énergie trois ans plus tard, en 2003, pour former les militants sur les risques technologiques.

Laurent Berger, et si c'était son heure ?

En 2008, Marylise Léon prend son premier mandat au sein de la

... Source LePoint.fr