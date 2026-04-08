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Cessez-le-feu en Iran: les carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes très rapidement", dit l'Ufip à l'AFP
information fournie par AFP 08/04/2026 à 09:04

Une goutte de carburant coule d'une pompe, le 9 mars 2026 à une station-service de Vélizy-Villacoublay, près de Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Une goutte de carburant coule d'une pompe, le 9 mars 2026 à une station-service de Vélizy-Villacoublay, près de Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Les prix des carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes" le litre "très rapidement", estime mercredi auprès de l'AFP le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip) Olivier Gantois, après que les Etats-Unis et l'Iran se sont accordés pour un cessez-le-feu de deux semaines.

"Les marchés pétroliers ont réagi très rapidement" à cette annonce, avec une baisse du prix du pétrole brut "d'environ quinze dollars", qui pourrait se répercuter dans les stations-service d'ici "un ou deux jours", a estimé Olivier Gantois.

Cette projection est faite sous réserve que le cours du pétrole brut "se stabilise" autour de son niveau actuel, autour de 93 à 95 dollars le baril, rappelle le président de l'Ufip.

Ces cours du brut sont ensuite répercutés sur les marchés du carburant raffiné, comme celui de Rotterdam pour les stations-service européennes, explique Olivier Gantois.

"Les distributeurs, qui fixent chaque jour le prix des carburants qu'ils vendent, vont répercuter cette baisse sous un ou deux jours", prévoit-il.

Le gazole, le carburant le plus consommé en France, se vend mercredi en moyenne à 2,375 euros le litre en France, d'après un calcul de l'AFP sur les prix remontés par les stations-service à un site gouvernemental.

C'est 65 centimes le litre de plus que le 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran.

Le SP95-E10, l'essence la plus répanudue, se vend en moyenne à 2,021 euros le litre, soit 30 centimes de plus que le 27 février.

Pour le PDG de Coopérative U Dominique Schelcher, "il y aura des baisses de prix dans les stations dans les prochains jours" mais "il faut voir maintenant comment le marché va se stabiliser", a-t-il affirmé mercredi sur TF1.

Les Etats-Unis et l'Iran se sont accordés mardi pour un cessez-le-feu de deux semaines, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.

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1 commentaire

  • 08:48

    Se sont les mêmes qui affirmaient il y a moins de 48 heures que les stations services manquaient de carburant. Et maintenant, comme par miracle, plus de problème d'approvisionnement. Le sujet important est la baisse des prix. Encore un bel exemple de ces enfumages auxquels les français sont trop sensibles.

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