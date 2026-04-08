Allemagne: les commandes industrielles repartent en légère hausse en février

Les commandes à l'industrie en Allemange sont reparties en légère hausse en février après une chute marquée en début d'année liée à la volatilité des grosses commandes, selon des chifres provisoires publiés mercredi par l'office fédéral des statistiques Destatis.

( AFP / INA FASSBENDER )

D'après un communiqué de l'institut, en février, le volume des commandes a augmenté de 0,9% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières, proche de l'évolution prévue par les analystes de Factset qui tablaient sur une hausse de 1%.

Si l'on exclut les grosses commandes, souvent volatiles, l'augmentation atteint 3,5%.

Par ailleurs, dans une perspective à plus long terme de trois mois, de décembre 2025 à février 2026, les commandes ont été supérieures de 2% à celles des trois mois précédents.

"Toutefois, cette évolution positive devrait être temporairement freinée par le choc des prix de l'énergie lié à l'escalade du conflit au Moyen-Orient", a tempéré dans un communiqué le Ministère de l'Economie.

La tendance globale à la hausse a été, selon Destatis, portée par plusieurs secteurs clés, comme l'industrie textile (+45,2%), l'industrie automobile (+3,8%), et la production et le travail des métaux (+3,7%).

A l'inverse, le secteur de la construction d'autres types de véhicules (avions, navires, trains et véhicules militaires) a subi un chute de 25,9% de ses commandes.

La hausse globale des commandes a été portée majoritairement par une demande accrue en provenance de l'étranger (+4,7%), les entrées de commandes nationales ayant en revanche diminué de 4,4%.

Le ministère de l'Economie précise cependant que la demande nationale a été soumise à "de fortes variations" au cours des derniers mois, "en raison de commandes majeures au deuxième semestre 2025, liées à des projets d'investissement public et d'achats publics".

L'année dernière, les députés allemands ont voté un vaste plan de dépenses de 500 milliards d'euros sur douze ans dans la défense et pour moderniser les infrastructures vieillissantes du pays.