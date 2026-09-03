Cesc Fàbregas et Federico Dimarco récompensés en Serie A

Il miglior allenatore. Cesc Fàbregas est le meilleur entraîneur de Serie A . C’est en tout cas ce que les Italiens ont décidé ce mercredi soir lors de la cérémonie du Gran Galà del Calcio , l’équivalent transalpin des trophées UNFP.

Mérité pour le technicien espagnol qui a qualifié Côme pour la Ligue des champions. Arrivé en 2023 au club lombard, il est passé de la Serie B à la meilleure compétition européenne en moins de trois ans.…

LP pour SOFOOT.com