César Azpilicueta continue son aventure espagnole !
Sans un bruit, et en toute discrétion.
En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta a décidé de continuer son aventure espagnole : le défenseur expérimenté de 36 ans s’est en effet engagé en faveur de Séville , qui lui a fait signer un contrat d’ « une saison, avec une année supplémentaire en option, pour renforcer sa défense » .…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
