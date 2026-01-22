 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ces recrues qui pourraient égayer le mercato du PSG
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 21:18

Ces recrues qui pourraient égayer le mercato du PSG

Ces recrues qui pourraient égayer le mercato du PSG

Alors que les recrues estivales Zabarnyi et Chevalier ne donnent pas toute satisfaction et que 2026 commence avec quelques accrocs, le PSG doit se souvenir que l’arrivée de Kvara l’hiver dernier avait apporté un vent de fraîcheur sur la capitale. Voici cinq idées à glisser dans le bloc-notes de Luis Campos.

→ Julián Álvarez

Vingt et un tirs cadrés, quatre buts, voici le bilan famélique du PSG lors de ses trois derniers matchs. Un manque d’efficacité surprenant, que ne reconnaît pas Luis Enrique, préférant se cacher derrière l’idée que « le football est un sport de merde » . Mais il faut accepter cette réalité. Ousmane Dembélé ne réitérera pas l’ensemble de ses exploits de la saison dernière, Gonçalo Ramos n’aura jamais sa chance et Khvicha Kvaratskhelia ne se débrouillera pas éternellement seul. Pour accompagner le Géorgien, le bon plan serait donc de dégoter un hybride. En renard des surfaces ou en chien de la casse, Julián Álvarez et son sens du but exceptionnel paraissent taillés pour le PSG. L’Atlético serait d’ailleurs vendeur en cas de grosse offre, et seul le FC Barcelone fait office de prétendant. Mais le Barça n’a pas d’argent, Paris, si.

→ Malo Gusto

Il est rapide, technique et français : Malo Gusto, ou le compromis idéal. Latéral droit qui dépanne à gauche quand l’esprit collectif le demande, l’ancien Lyonnais permettrait à Luis Enrique d’être un peu plus serein au moment de coucher un nom le long de la ligne de touche. Ces derniers temps, Enrique doit en effet composer avec des couloirs ouverts aux quatre vents, entre les pépins physiques d’Achraf Hakimi à droite, et le niveau poussif de Lucas Hernandez à gauche (quand ce ne sont pas des scandales extrasportifs qui le rattrapent). De quoi permettre à Chelsea de faire un peu de place dans son vestiaire, remettre Warren Zaïre-Emery à sa place et prouver, encore une fois, que le meilleur pourvoyeur de talents à Paris, c’est l’OL.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruno Genesio ne ferme pas la porte à une démission
    Bruno Genesio ne ferme pas la porte à une démission
    information fournie par So Foot 23.01.2026 00:28 

    Ce n’est pas oui, mais ce n’est pas non non plus. Interrogé en conférence de presse sur son avenir après la défaite de Lille sur la pelouse du Celta Vigo lors de la septième journée de phase de poule de Ligue Europa, Bruno Genesio a semblé en pleine réflexion : ... Lire la suite

  • Ligue Europa : Lyon meilleur élève, Nice pas le pire
    Ligue Europa : Lyon meilleur élève, Nice pas le pire
    information fournie par So Foot 22.01.2026 23:54 

    Les enseignements de la soirée, en Ligue Europa ? Lyon est toujours premier, et Nice a gagné. Tel est le bilan un peu chauvin de la septième journée de la phase de poule, qui a donc vu l’OL s’imposer contre les Young Boys Berne sur la plus courte des marges et ... Lire la suite

  • Battle de doublés en Ligue Europa
    Battle de doublés en Ligue Europa
    information fournie par So Foot 22.01.2026 23:32 

    Que de doublé, en ce jeudi soir de Ligue Europa ! À l’occasion de la septième journée de phase de ligue, certains joueurs ont su se mettre en évidence chacun à leur façon. Niccolò Pisilli, d’abord : le jeune homme de 21 ans a fait gagner la Roma contre Stuttgart ... Lire la suite

  • Rennes accueille sa première recrue hivernale
    Rennes accueille sa première recrue hivernale
    information fournie par So Foot 22.01.2026 23:16 

    Un Polonais en Bretagne et une première recrue cet hiver pour le Stade rennais. Le club breton a officialisé tard dans la soirée de jeudi l’arrivée de Sebastian Szymański. Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat jusqu’en 2029 à Rennes , qui a déboursé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank