Ces recrues qui pourraient égayer le mercato du PSG

Alors que les recrues estivales Zabarnyi et Chevalier ne donnent pas toute satisfaction et que 2026 commence avec quelques accrocs, le PSG doit se souvenir que l’arrivée de Kvara l’hiver dernier avait apporté un vent de fraîcheur sur la capitale. Voici cinq idées à glisser dans le bloc-notes de Luis Campos.

→ Julián Álvarez

Vingt et un tirs cadrés, quatre buts, voici le bilan famélique du PSG lors de ses trois derniers matchs. Un manque d’efficacité surprenant, que ne reconnaît pas Luis Enrique, préférant se cacher derrière l’idée que « le football est un sport de merde » . Mais il faut accepter cette réalité. Ousmane Dembélé ne réitérera pas l’ensemble de ses exploits de la saison dernière, Gonçalo Ramos n’aura jamais sa chance et Khvicha Kvaratskhelia ne se débrouillera pas éternellement seul. Pour accompagner le Géorgien, le bon plan serait donc de dégoter un hybride. En renard des surfaces ou en chien de la casse, Julián Álvarez et son sens du but exceptionnel paraissent taillés pour le PSG. L’Atlético serait d’ailleurs vendeur en cas de grosse offre, et seul le FC Barcelone fait office de prétendant. Mais le Barça n’a pas d’argent, Paris, si.

→ Malo Gusto

Il est rapide, technique et français : Malo Gusto, ou le compromis idéal. Latéral droit qui dépanne à gauche quand l’esprit collectif le demande, l’ancien Lyonnais permettrait à Luis Enrique d’être un peu plus serein au moment de coucher un nom le long de la ligne de touche. Ces derniers temps, Enrique doit en effet composer avec des couloirs ouverts aux quatre vents, entre les pépins physiques d’Achraf Hakimi à droite, et le niveau poussif de Lucas Hernandez à gauche (quand ce ne sont pas des scandales extrasportifs qui le rattrapent). De quoi permettre à Chelsea de faire un peu de place dans son vestiaire, remettre Warren Zaïre-Emery à sa place et prouver, encore une fois, que le meilleur pourvoyeur de talents à Paris, c’est l’OL.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com