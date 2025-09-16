 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ces joueurs que vous allez retrouver en Ligue des champions
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 11:41

Ces joueurs que vous allez retrouver en Ligue des champions

Ces joueurs que vous allez retrouver en Ligue des champions

Un ancien MVP de Ligue 2, un ex-crack marocain, un Titi parisien, un "Grantatakan" de l’OM... Lors de cette première phase de Ligue des champions, il y a forcément quelques noms au sujet desquels les fans de foot se diront : « Ah, mais il joue là, lui, maintenant ? » En voici dix.

Sofiane Boufal (Union saint-gilloise)

Au rayon des joueurs ultra-talentueux passés par notre Ligue des talents, que l’on peut considérer comme des gâchis, Sofiane Boufal est certainement très bien placé. On se souvient de sa montée en puissance au LOSC, puis de son transfert à près de 20 millions d’euros à Southampton, qui a été un échec. Quelques éclairs au Celta de Vigo, un retour timide au SCO en 2020, avant un exercice 2021-2022 où on s’est dit : « Ça y est, c’est (re)parti » (8 buts, 5 passes décisives). Avant de faire le choix du Qatar début 2023. Pour finalement revenir en Europe, chez la séduisante Union saint-gilloise avec qui il est devenu champion de Belgique. À bientôt 32 ans (déjà), il découvre la C1 pour la première fois de sa carrière. Patience, tout de même : le bonhomme est blessé depuis quinze jours et devrait manquer la première danse étoilée.

→ Calendrier de l’Union saint-gilloise : PSV (E), Newcastle (D), Inter (D), Atlético (E), Galatasaray (E), Marseille (D), Bayern (E), Atalanta (D)

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank