Ces joueurs que vous allez retrouver en Ligue des champions

Un ancien MVP de Ligue 2, un ex-crack marocain, un Titi parisien, un "Grantatakan" de l’OM... Lors de cette première phase de Ligue des champions, il y a forcément quelques noms au sujet desquels les fans de foot se diront : « Ah, mais il joue là, lui, maintenant ? » En voici dix.

Sofiane Boufal (Union saint-gilloise)

Au rayon des joueurs ultra-talentueux passés par notre Ligue des talents, que l’on peut considérer comme des gâchis, Sofiane Boufal est certainement très bien placé. On se souvient de sa montée en puissance au LOSC, puis de son transfert à près de 20 millions d’euros à Southampton, qui a été un échec. Quelques éclairs au Celta de Vigo, un retour timide au SCO en 2020, avant un exercice 2021-2022 où on s’est dit : « Ça y est, c’est (re)parti » (8 buts, 5 passes décisives). Avant de faire le choix du Qatar début 2023. Pour finalement revenir en Europe, chez la séduisante Union saint-gilloise avec qui il est devenu champion de Belgique. À bientôt 32 ans (déjà), il découvre la C1 pour la première fois de sa carrière. Patience, tout de même : le bonhomme est blessé depuis quinze jours et devrait manquer la première danse étoilée.

→ Calendrier de l’Union saint-gilloise : PSV (E), Newcastle (D), Inter (D), Atlético (E), Galatasaray (E), Marseille (D), Bayern (E), Atalanta (D) …

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com