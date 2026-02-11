Ces gardiens qui peuvent taper à la porte de l’équipe de France

À moins de trois mois de la Coupe du monde, la hiérarchie des gardiens remplaçants de l’équipe de France a été ébranlée avec la mise sur le banc ce week-end de Lucas Chevalier (PSG), Brice Samba (Rennes) et Alphonse Areola (West Ham). Voici des portiers qui peuvent colmater les brèches, derrière Mike Maignan.

Jean Butez

Formé à Lille, où il n’aura jamais eu sa chance, Jean Butez a fait carrière en Belgique dans un relatif anonymat avant d’attirer l’œil des recruteurs de Côme à la suite de belles performances au Royal Antwerp. Recruté pour prendre la place de Pepe Reina, le gardien français réalise à 30 ans la meilleure saison de sa carrière. Avec 12 clean sheets en 23 matchs de championnat, le Nordiste se démarque par son profil complet et sa capacité à être précis sur les longues passes, où il affiche une réussite de 51,6 %. Dans les cinq grands championnats européens, seul Joan García est plus adroit que lui dans ce secteur (52,4 %), et il fait mieux que Yann Sommer (50,2 %) et Manuel Neuer (50,0 %). Son entraîneur, Cesc Fàbregas, est dithyrambique à son sujet : « Il a l’attitude d’un champion. C’est un gardien sous-estimé, je n’en vois pas beaucoup comme lui. » Depuis, Jean pense à l’équipe de France et pas qu’en se rasant le matin.

Robin Risser

Comment ne pas penser à lui ? Recruté par le RC Lens pour 3 millions d’euros cet été, le gamin de Colmar s’est tout de suite rendu indispensable au club nordiste, au point d’être propulsé au poste de numéro 1 des Sang et Or alors qu’il n’avait jamais joué le moindre match en Ligue 1. L’ascension du jeune homme de 21 ans est fulgurante. Si Lens est actuellement la deuxième meilleure défense du championnat (17 buts encaissés), c’est en grande partie grâce à Risser, qui a d’ailleurs signé sa première passe décisive ce week-end. Déjà sélectionné avec les Espoirs, le portier d’1,93m dégage une grande sérénité, se montre très performant sur sa ligne et dans son jeu au pied tout en étant plutôt bon sur penalty (60% d’arrêts). Selon l’entraîneur lensois Pierre Sage, Risser, déjà courtisé par l’Olympique de Marseille, dispose d’un « logiciel [qui] comporte tous les éléments pour faire de lui un très grand gardien de but » . Si Pierre le dit.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com