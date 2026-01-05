 Aller au contenu principal
Ces choses qu’on ne pourra jamais enlever à Amorim
05/01/2026

Ces choses qu’on ne pourra jamais enlever à Amorim

Ces choses qu’on ne pourra jamais enlever à Amorim

Quelques jours après le licenciement d’Enzo Maresca par Chelsea, c’est un autre grand d’Angleterre qui fait le ménage sur son banc. Sixième de Premier League, Manchester United remercie Rúben Amorim au bout d’une petite année. Longtemps pointé du doigt pour ses résultats indignes, l’ancien patron du Sporting n’avait pas apporté que de mauvaises choses à Carrington.

1. Faire du neuf avec du vieux

Si Rúben Amorim espérait réussir avec les Red Devils , il fallait impérativement ranimer les cadres de l’effectif. Ceux dont le talent n’était plus à prouver, mais éreintés par les années sous Erik ten Hag. À l’arrivée du Portugais, les places de Harry Maguire et de Casemiro étaient remises en question, sans parler de leur fraîcheur physique. Rien ne semblait indiquer un second souffle, mais les deux finiront par redevenir les bases d’une colonne vertébrale plutôt fiable sur la pelouse d’Old Trafford. Le premier s’est démarqué par des coups de tête mémorables contre l’Olympique lyonnais et Liverpool, quand l’autre a retrouvé une certaine régularité au milieu de terrain. Dans le registre offensif, il ne faut pas non plus oublier les jolies performances de Mason Mount, dont le transfert à 65 millions d’euros semblait tourner à la catastrophe.

Harry Maguire 🤝 clutch headers#UEL | @ManUtd pic.twitter.com/neTim3tJ6b…

Par Mathieu Plasse

