Ces 10 fratries qui auraient pu prendre la place des Hernandez chez les Bleus

Convoqués en équipe de France malgré des performances récentes loin de leurs standards, les frères Hernandez auraient pu laisser leur place à quelques fratries du foot français ou d'ailleurs.

→ Les frères Thuram

Indiscutables à l’Inter et à la Juve, Marcus et Khéphren Thuram ont les reins assez solide pour assumer une double convocation à Clairefontaine. Hein ? Quoi ? Ils y sont déjà ? Next alors !

→ Les frères Lopez

Eux aussi sont nés à Marseille et eux aussi ont un patronyme hispanique. La comparaison avec les frères Hernandez s’arrête là, mais les frères Lopez ont tout du bon coup pour Didier Deschamps. Cadres du Paris FC, de la Ligue 2 à la Ligue 1, les néo-Parisiens ont de l’expérience à revendre et de l’envie à apporter. Si Maxime a déjà évolué avec l’équipe de France espoirs, Julien a lui joué avec les U17 de l’Algérie en 2009 et pourrait bien vite prendre la tangente du côté des Fennecs. À DD de ne pas louper cette opportunité !…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com