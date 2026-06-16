Certains membres de la Fed pourraient envisager une hausse. La plupart ne le feront pas. Warsh reste une inconnue

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* La plupart des responsables de la Fed devraient indiquer que les taux resteront inchangés cette année

* Les analystes sont divisés quant à savoir si le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, présentera un graphique en points sur l'évolution des taux

* Powell a conseillé de prendre ce graphique avec des pincettes, un point de vue que Warsh pourrait partager

par Ann Saphir

La majorité des responsables de la Réserve fédérale estiment désormais qu'ils devront maintenir les coûts d'emprunt à court terme aux États-Unis inchangés toute l'année, comme devraient le montrer les projections publiées mercredi, tandis qu'un petit nombre d'entre eux envisagerait une hausse des taux pour empêcher une flambée de l'inflation de s'ancrer dans l'économie. Les ajustements attendus du dot plot de la Fed marqueraient un virage vers une politique plus restrictive par rapport à la position des responsables de la Fed il y a seulement trois mois. Ils posent également un défi de communication particulièrement épineux pour le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, car les créations d'emplois plus fortes que prévu ces derniers mois et l'inflation en hausse depuis le début de la guerre en Iran ont déplacé le centre des débats au sein du comité de politique monétaire, passant de la question d'une baisse à celle d'une éventuelle hausse.

Le président Donald Trump a choisi Warsh pour remplacer Jerome Powell avec l'espoir explicite que son nouveau chef de la Fed abaisse les taux d'intérêt. Warsh a avancé plusieurs arguments en faveur d'une baisse des taux, notamment ce qu'il considère comme l'impact désinflationniste de l'IA, mais il a également déclaré n'avoir fait aucune promesse et a indiqué aux législateurs lors de son audition de confirmation qu'il ne croyait pas qu'il fallait donner la moindre indication.

En effet, la principale question concernant les projections de juin de la Fed est de savoir ce que Warsh lui-même écrira — si tant est qu’il écrive quoi que ce soit.

"Il se pourrait que le président Warsh décide simplement de ne pas participer afin de montrer à quel point il n'accorde que peu d'importance à cet exercice", a écrit la semaine dernière Richard Moody, économiste en chef de la Regions Bank.

Les économistes de TD Securities s'attendent à ce que M. Warsh omette son propre point, "une manière plus délibérée de minimiser tout message belliciste qui pourrait découler du graphique en points de juin".

D'autres analystes s'attendent à ce que Warsh participe, mais qu'il lance une révision des communications de la Fed qui pourrait signifier la fin éventuelle du graphique en points, publié trimestriellement depuis 2012 et généralement considéré comme une indication utile de la direction que les 19 décideurs de la Fed voient prendre aux taux d'intérêt.

"Nous pensons que Warsh soumettra ses propres projections", a fait valoir Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan. "Ne pas le faire ressemblerait à une dissidence malveillante à l’encontre de son propre comité."

Il se pourrait que Warsh, en poste depuis seulement trois semaines, invoque simplement le besoin de plus de temps pour s’installer avant de participer aux prévisions. De plus, soumettre un point pourrait présenter un autre risque pour lui: cela pourrait révéler qu’il n’est pas aussi accommodant que Trump le souhaiterait. Stephen Miran, lors de son bref mandat en tant que gouverneur de la Fed nommé par Trump l’été dernier, a systématiquement soumis des projections de taux qui étaient les plus basses — de son propre aveu — parmi tous les décideurs. Miran ayant désormais quitté ses fonctions pour laisser la place à Warsh au sein du conseil d’administration de la Fed, ses prévisions basses ne figureront plus dans le graphique, et l’absence d’un point aussi bas à sa place ferait passer Warsh pour plus "hawkish".

"MARCHER SUR UN FIL TRÈS FIN"

En mars, la plupart des responsables de la banque centrale américaine pensaient qu’ils finiraient probablement par baisser les taux d’ici la fin de l’année, soit parce que l’inflation reculait, soit parce que le marché du travail s’affaiblissait, soit pour les deux raisons. Un seul responsable avait prévu une hausse des taux, et ce pour 2027, pas 2026.

Mercredi, les responsables de la banque centrale devraient maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,50%-3,75% et modifier leur communiqué de fin de réunion afin qu’il ne suggère plus que la prochaine décision de la Fed, le moment venu, sera une baisse des taux. Une dérive à la hausse des projections de trajectoire des taux dans le graphique en points soulignerait la nouvelle ouverture du comité à une hausse des taux, même si la plupart ne s’y attendent toujours pas.

"Nous pensons que le débat au sein du FOMC porte désormais sur la question de savoir si le maintien de la politique monétaire actuelle suffirait à stabiliser l’inflation, ou s’il serait au contraire nécessaire de relever les taux", ont écrit les économistes de BNP Paribas la semaine dernière.

La Fed publiera également des projections concernant le marché du travail et l’inflation qui pourraient refléter un optimisme accru des décideurs politiques sur l’emploi et un pessimisme plus marqué sur les prix que ce qu’ils avaient laissé entendre en mars, des points de vue qui justifieraient en partie ce qui devrait être un dot plot modifié.

M. Feroli, de JPMorgan, prévoit par exemple que les responsables de la Fed remplaceront leur prévision de mars d'un taux de chômage de 4,4% en fin d'année par une prévision de 4,3%, ce qui correspond au taux de chômage réel des trois derniers mois. Il estime qu’ils ramèneront également l’inflation PCE sous-jacente en fin d’année à 2,9%, alors que d’autres économistes s’attendent à ce que ce chiffre dépasse les 3%. Dans tous les cas, ce serait une hausse par rapport aux 2,7% qu’ils prévoyaient en mars pour cet indicateur clé des pressions inflationnistes sous-jacentes, bien qu’inférieur au taux en glissement annuel de 3,4% que les économistes s’attendent désormais à voir dans un rapport gouvernemental pour le mois de mai .

Au cours de son mandat à la tête de la Fed, Powell a régulièrement souligné que les prévisions économiques s'avèrent souvent très éloignées de la réalité, et que les "points" de la Fed ne constituent ni des prédictions ni des promesses. Les analystes s'attendent à ce que Warsh insiste sur ce même point de vue lors de sa conférence de presse d'après-réunion, même s'il tente par d'autres moyens de se distancier de son prédécesseur, qui continue d'exercer ses fonctions de gouverneur. Par ailleurs, les économistes interrogés par Reuters estiment également que la Fed maintiendra probablement son taux directeur inchangé cette année, mais tout comme au sein de la Fed, les opinions divergent. Les économistes de PGIM, par exemple, affirment que la Fed devra relever ses taux à trois reprises cette année pour maîtriser l’inflation.

Ceux de Citibank, notant que les prix du pétrole ont baissé suite aux récents progrès vers la fin de la guerre en Iran, s’attendent à trois baisses de taux pour soutenir ce qu’ils estiment être un marché du travail en perte de vitesse.

"Le nouveau président de la Fed, Warsh, et ses collaborateurs devront trouver un équilibre très délicat", a écrit Krishna Guha, d'Evercore ISI. "S'ils se montrent trop bellicistes, les paris sur des hausses de taux se multiplieront, entraînant une baisse du marché boursier. S'ils se montrent trop accommodants, les rendements à long terme et les taux d'équilibre augmenteront, ce qui aura également un impact sur les actions."

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