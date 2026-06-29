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Cela fait un an que Christophe Gleizes est en prison en Algérie, un an de trop
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 09:34

Cela fait un an que Christophe Gleizes est en prison en Algérie, un an de trop

Cela fait un an que Christophe Gleizes est en prison en Algérie, un an de trop

Un an. Une putain d’année. Ce 29 juin a un écho forcément particulier pour la rédaction de So Foot. Et pour cause, il y a un an jour pour jour, notre collègue et ami Christophe Gleizes voyait le tribunal de Tizi Ouzou le condamner à sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». Une décision ahurissante confirmée en appel le 3 décembre 2025. Celui qui avait pour carburant le reportage avait été arrêté le 28 mai 2024, alors qu’il réalisait un reportage sur le club de football JS Kabylie, passant ensuite treize mois sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire algérien.

Reporters sans frontières (RSF) mène une campagne internationale en sa faveur et son directeur, Thibaut Bruttin renouvelle son appel à sa libération. « Un an que Christophe Gleizes est injustement détenu. Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 se joue avec une chaise vide à son nom dans la tribune de presse, son accréditation officielle rappelle que sa place est dans les stades, parmi les journalistes qui couvrent l’événement, et non dans une cellule. Cette détention est une négation de la liberté d’informer. RSF appelle une nouvelle fois à sa libération immédiate et inconditionnelle et remercie tous les femmes et hommes de bonne volonté, en Algérie comme en France, qui œuvrent à son retour prochain. »

SF pour SOFOOT.com

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