Cédric Doumbè dénonce les « comportements d'animaux » des supporters de foot

Cédric Doumbè est-il pote avec le préfet de l’Hérault ? Cédric Doumbé est-il le préfet de l’Hérault ? En marge de la rencontre de l’UFC Paris entre Saladine Parnasse et Dan Hooker, le combattant MMA a partagé sur ses réseaux sociaux sa colère noire après le comportement très discutable du public français envers le boxeur néo-zélandais. Hué, moqué et provoqué par Bercy, Hooker a passé une salle soirée, en plus de sa défaite sans appel contre Parnasse. Doumbè a fustigé le comportement du stade, à son sens signe d’un « manque de respect » français, envers l’athlète.

« Ce sont les mecs qui viennent du foot »

Doumbè n’a pas hésité à amener une comparaison très explicite pour qualifier le comportement du public parisien. Pour lui, « la plupart du public du MMA, ce sont des mecs qui viennent du foot et qui ramènent leur comportement éclaté à la boxe ». Un constat qui l’amène à demander aux footeux de laisser leurs « comportements d’animaux au foot ». En bon saint, le combattant préfère « applaudir », les athlètes, clé du « respect » selon lui.…

ABS pour SOFOOT.com