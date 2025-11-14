Ce que le tirage de la Coupe du monde 2026 peut réserver aux Bleus
Une date à cocher.
Non, ce n’est pas le dimanche 16 novembre pour Azerbaïdjan-France, mais bien le 5 décembre prochain. Dans près de trois semaines, à Washington, aura lieu le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 . Après son large succès contre l’Ukraine, ce jeudi, la délégation tricolore peut déjà réserver son vol pour la capitale des États-Unis.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer