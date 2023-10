Ce que l'on sait de la guerre entre Israël et Gaza après l'assaut du Hamas

Lundi 9 octobre, au troisième jour de la guerre déclenchée par l'offensive du Hamas contre l'État hébreu, l'armée israélienne a ordonné un siège complet de la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement palestinien. Plus de 1.200 personnes ont péri depuis le début des hostilités. Le point sur la situation.

La ville de Gaza bombardée par Israël le 9 octobre. ( AFP / MAHMUD HAMS )

Israël compare cette offensive surprise et massive, lancée par le mouvement islamiste palestinien, au 11 septembre 2001. Une attaque sans précédent par terre, air et mer, déclenchée samedi en plein Shabbat, le repos hebdomadaire juif.

L'armée israélienne annonce lundi avoir le "contrôle" des localités du sud du pays prises pour cible. Mais "il pourrait y avoir encore des terroristes dans la zone", selon le porte-parole de l'armée. L'aviation a touché dans la nuit "plus de 500 cibles" du Hamas et du Jihad islamique dans l'enclave de la bande de Gaza. Les sirènes d'alerte à la roquette ont de nouveau retenti à Jérusalem, suivies par plusieurs détonations. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prédit une guerre "longue" contre le Hamas.

Des civils attaqués en pleine rue

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza et ennemi juré d'Israël, a lancé son offensive samedi à l'aube, en plein Shabbat, 50 ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973. Il a dit avoir tiré 5.000 roquettes sur Israël, pendant que ses combattants utilisaient des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière séparant Gaza du territoire israélien. Ils ont attaqué des positions militaires et des civils en pleine rue.

Un membre du Hamas armé maintient un homme au festival Supernova, dans le désert du Néguev en Israël lundi. ( SOUTH FIRST RESPONDERS / - )

À bord de véhicules, de bateaux et même de parapentes motorisés, les combattants se sont infiltrés dans des zones urbaines d'Israël comme Ashkelon, Sderot et Ofakim - une enclave pauvre à environ 22 km de Gaza, peuplée de 2,3 millions d'habitants.

"Le pire jour de l'histoire d'Israël"

Le Hamas s'est emparé d'équipements militaires israéliens et a pris en otage des civils et des militaires. Ses combattants ont notamment attaqué une rave party à laquelle participaient des centaines de jeunes Israéliens près du kibboutz Reim, proche de Gaza.

"Ce qui s'est passé est sans précédent en Israël", a reconnu le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, à propos de l'offensive. "De loin le pire jour de l'histoire d'Israël" , a déclaré un porte-parole de l'armée. L'armée israélienne a compté plus de 3.000 tirs palestiniens. Elle a déclenché l'opération "Sabre de fer", menant des frappes aériennes et détruisant des bâtiments présentés comme des "centres de commandement" du Hamas à Gaza. Benjamin Netanyahu promet de réduire en "ruines" les caches du Hamas.

Une centaine d'otages

L'armée israélienne annonce avoir déployé des dizaines de milliers de soldats dans le sud du pays, qui continuent de se battre contre les combattants infiltrés. Elle s'efforce aussi de sauver les Israéliens pris en otages par le Hamas, plus d'une centaine selon le gouvernement israélien, du jamais-vu dans l'histoire du pays. L'armée a aussi décidé d'évacuer tous les habitants des alentours de Gaza.

Des Palestiniens après une frappe aérienne israélienne sur Gaza lundi. ( AFP / MAHMUD HAMS )

Les autorités israéliennes ont ordonné l'arrêt "immédiat" de l'approvisionnement en eau de la bande de Gaza . Israël fournit 10% de la consommation annuelle en eau de ce territoire. Plus de 123.000 Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur de Gaza à cause des frappes, selon l'ONU.

Deux Français tués

Selon Israël, plus de 700 personnes ont été tuées et 2.150 blessées côté israélien . Jusqu'à 250 personnes ont été massacrées dans la rave party près de Gaza, selon une ONG. À Gaza, 560 Palestiniens ont été tués et 2.900 blessés , selon le Hamas.

Dix Népalais, deux Français, douze Thaïlandais, un Cambodgien, deux Ukrainiennes et au moins neuf Américains ont été tués dans l'offensive du Hamas. "Au moins huit Français seraient portés disparus, ou décédés ou pris en otage par le Hamas", selon le député des Français de l'étranger Meyer Habib. Israël reconnaît que plus de 100 civils et militaires israéliens ont été enlevés. Des étrangers, dont des Américains et des ressortissants du Paraguay notamment. Quatre des otages aux mains du Hamas ont été tués dans les frappes israéliennes, selon le Hamas.

Tirs du Hezbollah

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, indiquent avoir déclenché l'offensive pour "mettre fin aux crimes de l'occupation". Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie. Elle a annexé la partie orientale de Jérusalem et impose depuis plus de 15 ans un blocus à Gaza. "Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire", affirme Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas.

( / )

Le mouvement appelle "les combattants de la résistance en Cisjordanie" occupée, ainsi que "les nations arabe et musulmane", à rejoindre son combat. Dimanche, le Hezbollah libanais a tiré des obus sur des positions israéliennes à la frontière, entraînant une riposte d'Israël. Lundi, l'armée a tué "des suspects armés" infiltrés du Liban en Israël et bombardé les abords d'un village frontalier dans le sud du Liban.

Réunion des chefs de la diplomatie de l'UE

Les États-Unis ont commencé à envoyer de l'aide militaire à Israël et à rapprocher leur groupe aéronaval en Méditerranée. Une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a été convoquée pour mardi. L'UE a suspendu son aide au développement aux Palestiniens. L'Égypte multiplie les contacts pour "arrêter l'escalade".

( / )

L'Iran s'est placé en première ligne du soutien à l'offensive du Hamas, tout en rejetant les accusations sur sa responsabilité directe dans le déclenchement de la guerre. Moscou juge "élevé" le risque de l'entrée de "forces tierces" dans le conflit. Enfin le patron de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, assure que son organisation rejette la violence "des deux côtés".