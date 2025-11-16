 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce que l'Italie doit faire pour s'imposer 9-0 contre la Norvège
information fournie par So Foot 16/11/2025 à 03:14

Ce que l'Italie doit faire pour s'imposer 9-0 contre la Norvège

Ce que l'Italie doit faire pour s'imposer 9-0 contre la Norvège

La mission est simple pour l'Italie : une victoire par 9 buts d'écart face à la Norvège et la qualification à la Coupe du monde sera dans la poche. Si Gennaro Gattuso a annoncé que c'était mission impossible, voici 5 choses à faire pour réussir cet exploit. Et même pas besoin d'appeler Ethan Hunt.

Titulariser Guglielmo Vicario

Capitaine de la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma était sur le banc lors de la victoire face à la Moldavie (0-2), Gennaro Gattuso lui ayant préféré Guglielmo Vicario. Et l’ancien coach de l’OM a eu raison. Car s’il est déjà « impossible de battre la Norvège 9-0 » selon ses dires, c’est encore plus dur de les battre 10-1 ou 11-2. Alors pour éviter de devoir marquer plus de 9 buts, l’Italie va impérativement devoir empêcher la Norvège de marquer. Et donc empêcher Erling Haaland de scorer. Seul petit problème, le Cyborg n’a pas trouvé le chemin des filets que lors de deux rencontres cette saison : face à Aston Villa (1-0) et Tottenham (2-0). Le portier des Spurs ce jour-là ? Guglielmo Vicario. Alors que dans le même temps, Haaland s’amuse à martyriser Donnarumma à chaque entraînement de Manchester City. Comme avec Tottenham, Vicario ne prendra donc pas de buts face à la Norvège pusqu’il a trouvé la solution anti-Haaand. Ne reste plus qu’à en mettre 9 mais les Spurs ne pouvaient pas compter sur Giacomo Raspadori et Riccardo Orsolini eux.

Marquer à la 3 e minute

Le 27 août 2022, Liverpool s’imposait 9-0 face à Bournemouth en Premier League égalant ainsi le record de la plus large victoire de l’histoire de la compétition. Cinq ans plus tôt, le 5 mars 2017, le FC Barcelone réalisait la remontada la plus folle de l’histoire face au Paris Saint-Germain (6-1). Le point commun entre ces deux rencontres irrationnelles ? L’ouverture du score a eu lieu à la 3 e minute. L’Italie sait donc ce qui lui reste à faire pour répéter un exploit aussi fou. Malheureusement pour la Squadra Azzurra , il n’y a pas Layvin Kurzawa dans les rangs norvégiens, ni Unai Emery sur le banc. En revanche, il est peut-être toujours possible de demander à la FIFA une dérogation pour naturaliser Sergi Roberto et le faire entrer en fin de match pour qu’il inscrive le but du 9-0. En plus il n’est pas loin de San Siro où se joue la rencontre puisqu’il évolue désormais du côté de Côme. Au pire, il y a toujours Francesco Acerbi.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nayef Aguerd quitte le rassemblement du Maroc plus tôt que prévu
    Nayef Aguerd quitte le rassemblement du Maroc plus tôt que prévu
    information fournie par So Foot 16.11.2025 00:09 

    Ça ne sent pas très bon cette affaire. Faut-il commencer à s’inquiéter sérieusement pour Nayef Aguerd ? La question doit certainement se poser dans les travées de la Commanderie, alors que le joueur marocain est touché par une pubalgie depuis plusieurs semaines, ... Lire la suite

  • L'arrière du XV de France Thomas Ramos (D) échappe au plaquage du Fidjien Josua Tuisova lors du match international remporté par les Bleus (34-21), le 15 novembre 2025 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Rugby: sans briller, la France remet la marche avant contre les Fidji
    information fournie par AFP 15.11.2025 23:19 

    Une semaine après un revers cuisant contre l'Afrique du Sud, le XV de France a retrouvé le chemin de la victoire sans pour autant se rassurer, en l'emportant laborieusement contre les Fidji (34-21), samedi à Bordeaux. D'un point de vue comptable, l'essentiel est ... Lire la suite

  • Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial
    Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial
    information fournie par So Foot 15.11.2025 22:47 

    Plus d’informations à venir… Slovénie 0-2 Kosovo Bosnie 3-1 Roumanie Danemark 2-2 Biélorussie Grèce 3-2 Écosse Suisse 4-1 Suède … AL pour SOFOOT.com

  • L'Italien Jannik Sinner durant sa demi-finale du Masters ATP contre l'Australien Alex De Minaur le 15 novembre 2025 à Turin ( AFP / Marco BERTORELLO )
    Masters ATP: Sinner-Alcaraz, la finale logique et rêvée
    information fournie par AFP 15.11.2025 22:37 

    Pour la sixième et dernière fois de la saison, le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner ont rendez-vous pour un nouvel épisode de leur âpre rivalité en finale du Masters ATP dimanche (18h00) à Turin. L'édition 2025 des Finales ATP aura son épilogue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank