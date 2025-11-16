Ce que l'Italie doit faire pour s'imposer 9-0 contre la Norvège

La mission est simple pour l'Italie : une victoire par 9 buts d'écart face à la Norvège et la qualification à la Coupe du monde sera dans la poche. Si Gennaro Gattuso a annoncé que c'était mission impossible, voici 5 choses à faire pour réussir cet exploit. Et même pas besoin d'appeler Ethan Hunt.

→ Titulariser Guglielmo Vicario

Capitaine de la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma était sur le banc lors de la victoire face à la Moldavie (0-2), Gennaro Gattuso lui ayant préféré Guglielmo Vicario. Et l’ancien coach de l’OM a eu raison. Car s’il est déjà « impossible de battre la Norvège 9-0 » selon ses dires, c’est encore plus dur de les battre 10-1 ou 11-2. Alors pour éviter de devoir marquer plus de 9 buts, l’Italie va impérativement devoir empêcher la Norvège de marquer. Et donc empêcher Erling Haaland de scorer. Seul petit problème, le Cyborg n’a pas trouvé le chemin des filets que lors de deux rencontres cette saison : face à Aston Villa (1-0) et Tottenham (2-0). Le portier des Spurs ce jour-là ? Guglielmo Vicario. Alors que dans le même temps, Haaland s’amuse à martyriser Donnarumma à chaque entraînement de Manchester City. Comme avec Tottenham, Vicario ne prendra donc pas de buts face à la Norvège pusqu’il a trouvé la solution anti-Haaand. Ne reste plus qu’à en mettre 9 mais les Spurs ne pouvaient pas compter sur Giacomo Raspadori et Riccardo Orsolini eux.

→ Marquer à la 3 e minute

Le 27 août 2022, Liverpool s’imposait 9-0 face à Bournemouth en Premier League égalant ainsi le record de la plus large victoire de l’histoire de la compétition. Cinq ans plus tôt, le 5 mars 2017, le FC Barcelone réalisait la remontada la plus folle de l’histoire face au Paris Saint-Germain (6-1). Le point commun entre ces deux rencontres irrationnelles ? L’ouverture du score a eu lieu à la 3 e minute. L’Italie sait donc ce qui lui reste à faire pour répéter un exploit aussi fou. Malheureusement pour la Squadra Azzurra , il n’y a pas Layvin Kurzawa dans les rangs norvégiens, ni Unai Emery sur le banc. En revanche, il est peut-être toujours possible de demander à la FIFA une dérogation pour naturaliser Sergi Roberto et le faire entrer en fin de match pour qu’il inscrive le but du 9-0. En plus il n’est pas loin de San Siro où se joue la rencontre puisqu’il évolue désormais du côté de Côme. Au pire, il y a toujours Francesco Acerbi.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com