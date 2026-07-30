Ce que Gianni veut, Infantino obtient

Son projet de vendre la Coupe du monde est rejeté de toutes parts et laissent le monde du foot perplexe ? Qu'importe, Gianni Infantino en a vu d'autres. Habitué aux coups de force, le président de la FIFA n'en est pas à son coup d'essai en termes d'idées farfelues. Le problème, c'est que bien souvent, le dernier mot de l'histoire... est pour lui.

→ La Coupe du monde à 48 équipes

C’est son accomplissement le plus récent. Acté depuis un bon paquet d’années déjà, la première Coupe du monde à 48 équipes de l’histoire s’est déroulée cet été entre le Mexique, le Canada et surtout, surtout, les États-Unis. Un élargissement qui a fait grincer des dents, n’a pas forcément convaincu, mais dont il s’est évidemment largement félicité et gargarisé. Et finalement, les principales critiques servent aujourd’hui à justifier la prochaine étape : le Mondial à 64 oblige…

→ La Coupe du monde des clubs

Vous vous embêtez l’été sans Euro ou sans Coupe du monde ? Gianni Infantino a le remède contre l’ennui : du foot, du foot et encore du foot, bienvenue à la Coupe du monde des clubs ! Lancée en grand pompe à l’été 2025, la compétition, franc succès financier, a servi de rampe de lancement au véritable Mondial, puisqu’ayant pris place aux États-Unis, déjà. Disputé tous les quatre ans, pour le moment, ce rendez-vous pourrait lui se tenir tous les deux ans, histoire de faire un max de fric et de mettre fin aux congés des footeux.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com