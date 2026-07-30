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Ce que Gianni veut, Infantino obtient
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 14:51
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Ce que Gianni veut, Infantino obtient

Ce que Gianni veut, Infantino obtient

Son projet de vendre la Coupe du monde est rejeté de toutes parts et laissent le monde du foot perplexe ? Qu'importe, Gianni Infantino en a vu d'autres. Habitué aux coups de force, le président de la FIFA n'en est pas à son coup d'essai en termes d'idées farfelues. Le problème, c'est que bien souvent, le dernier mot de l'histoire... est pour lui.

→ La Coupe du monde à 48 équipes

C’est son accomplissement le plus récent. Acté depuis un bon paquet d’années déjà, la première Coupe du monde à 48 équipes de l’histoire s’est déroulée cet été entre le Mexique, le Canada et surtout, surtout, les États-Unis. Un élargissement qui a fait grincer des dents, n’a pas forcément convaincu, mais dont il s’est évidemment largement félicité et gargarisé. Et finalement, les principales critiques servent aujourd’hui à justifier la prochaine étape : le Mondial à 64 oblige…

→ La Coupe du monde des clubs

Vous vous embêtez l’été sans Euro ou sans Coupe du monde ? Gianni Infantino a le remède contre l’ennui : du foot, du foot et encore du foot, bienvenue à la Coupe du monde des clubs ! Lancée en grand pompe à l’été 2025, la compétition, franc succès financier, a servi de rampe de lancement au véritable Mondial, puisqu’ayant pris place aux États-Unis, déjà. Disputé tous les quatre ans, pour le moment, ce rendez-vous pourrait lui se tenir tous les deux ans, histoire de faire un max de fric et de mettre fin aux congés des footeux.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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