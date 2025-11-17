Ce qu’il faut retenir du dernier rassemblement de l’équipe de France en 2025

Lors de cette ultime trêve internationale de l’année, l’équipe de France a assuré l’essentiel en compostant son ticket pour la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps ont aussi vécu une soirée chargée d’émotions lors de leur large victoire face à l’Ukraine (4-0) avant de se faire peur, puis de gérer contre l’Azerbaïdjan (1-3).

Coupe du monde 2026, nous voilà !

Cette fois, c’est la bonne. Frustrée lors du dernier rassemblement avec le match nul face à l’Islande (2-2), l’équipe de France s’est cette fois qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en croquant l’Ukraine au Parc des Princes jeudi dans une soirée marquée par plusieurs hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Dans ce contexte émouvant, les Tricolores sont passés à côté de leur première période avant de surclasser les Ukrainiens grâce à un doublé du capitaine Kylian Mbappé, qui n’est plus qu’à deux unités d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 réalisations), un pion du brillant Michael Olise et un but de l’entrant Hugo Ekitiké. Pour couronner le tout, les Bleus seront tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

𝐓𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 🇫🇷🫡 L’Équipe de France a validé sa 1️⃣6️⃣ème qualification de suite pour une compétition majeure (EURO + Coupe du monde) 🏆 pic.twitter.com/rmAXlaa17R…

SF pour SOFOOT.com