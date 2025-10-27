Ce qu’il faut retenir de la neuvième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end de Ligue 1.

Le golazo du week-end

Cette neuvième journée de Ligue 1 avait admirablement bien commencé niveau spectacle. Muet depuis le début de la saison, Matthis Abline aura attendu son vingtième tir pour faire mouche, et de quelle manière ! D’une demi-volée absolument surpuissante, le jeune attaquant nantais a transpercé la cage d’Obed Nkambadio, le ballon ressortant même immédiatement des filets du fait de la puissance de la frappe. De quoi montrer la voie, dans un week-end certes moins prolifique que le précédent, mais pas avare en très jolis buts. Mention spéciale au Messin Ibou Sané, au Lyonnais Afonso Moreira (en plus de la dramaturgie du scénario) ou au Niçois Sofiane Diop pour la note artistique. Sans oublier le maître en la matière au sein de l’Hexagone, Joaquín Panichelli, qui avait parfaitement lancé Strasbourg d’une énième tête gagnante, quatre jours après avoir illuminé l’Europe. Encore une sacrée fête des buteurs.

La mise au point du week-end

On ne dépossède pas le PSG de son fauteuil de leader comme cela. Après deux nuls consécutifs (contre Lille puis Strasbourg), les champions de France avaient vu l’OM leur passer devant et commencer à avoir des étoiles dans les yeux. En déplacement à Brest, Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont remis quelques pendules à l’heure. Le Marocain a inscrit un doublé, Vitinha a encore rayonné (que dire de cette offrande sur le premier but ?) et les Rouge et Bleu ont joué à leur main en Bretagne. Une belle satisfaction, d’autant que Marquinhos a fait son retour à la compétition, tandis que Désiré Doué – buteur – et Ousmane Dembélé ont tranquillement poursuivi leur retour en forme.…

SF pour SOFOOT.com