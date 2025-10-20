Ce qu'il faut retenir de la huitième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end de Ligue 1.

Les attaques en feu

40. Comme le nombre de buts marqués lors des neuf matchs de cette huitième journée. Pour atteindre cette belle moyenne de cinq pions par match, les huit buts de Marseille – Le Havre (6-2), les six de Paris-Strasbourg (3-3) et de Lorient-Brest (3-3) ont bien aidé. La fièvre offensive s’est même propagée à la rencontre de dimanche après-midi, souvent soporifique, où Lens et le Paris FC ont bien régalé. Même le multiplex de la sieste a offert du spectacle. Les débuts de matchs ont été très animés : cinq buts ont été marqués lors des 20 premières minutes de Rennes-Auxerre (2-2), Toulouse-Metz (4-0) et Lorient-Brest (3-3). Merci à Nantes – Lille (0-2) et Angers-Monaco (1-1) de faire baisser la moyenne et de rappeler que la Ligue 1 n’est pas la Bundesliga. Le record du nombre de buts marqués en une journée appartient à la saison 1949 – 1950. 55 buts avaient été inscrits pendant la cinquième journée.

Les buteurs du week-end

Au Parc des Princes, le Strasbourgeois Joaquín Panichelli a fait trembler Lucas Beraldo et fait parler toute sa classe. Le robuste argentin a désormais planté sept buts en huit matchs de Ligue 1 seulement. Strasbourg n’a jamais connu de tels débuts pour un de ses buteurs. L’ancien d’Alavès devance au classement des buteurs Mason Greenwood. Son quadruplé face à la pauvre défense du Havre permet à l’OM de squatter la tête de la Ligue 1 aussi tard dans la saison pour la première fois depuis 10 ans. Marseille, alors coaché par Marcelo Bielsa, avait terminé champion d’automne. Cette saison, ce classement surprend, et ajoute un brin de suspens à qui souhaite y croire.…

SF pour SOFOOT.com