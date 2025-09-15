Ce qu'il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1

Le joueur de la quatrième journée

Après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, l’animation du PSG contre Lens reposait sur son quatrième attaquant. Bradley Barcola l’a parfaitement pigé. Auteur d’un doublé hier, l’habituel douzième homme de Luis Enrique a fait parlé son pied droit pour tirer côté ouvert (le but du 1-0) et côté fermé (celui du 2-0). Il a éloigné Lens à lui seul, et a permis au PSG d’enchaîner une quatrième victoire en autant de matchs. L’international français a fait parlé toute sa palette technique et ses pointes de vitesse, et a confirmé qu’il était un joueur automnal : la saison dernière, il avait déjà marqué dix fois lors de ses trois premiers mois avec le PSG. Cette saison, il a déjà démarré les quatre premiers matchs de Ligue 1 comme titulaire. Et manque de bol pour Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure. Le PSG a perdu des joueurs, mais a peut-être gagné son leader.

Le coach de la quatrième journée

Peut-on commencer à parler de Rosenior Time ? Les Alsaciens de Strasbourg ont marqué leur cinq buts en Ligue 1 lors des vingt dernières minutes : Joaquín Panichelli a permis d’arracher la victoire contre Le Havre ce week-end et Metz lors de la première journée. Il a marqué contre Monaco le week-end dernier, comme Dilane Bakwa. Emmanuel Emegha, lui, avait scoré face à Nantes. Et, excepté Monaco, les Bleus se sont imposés trois fois sur le score de 1-0. Strasbourg est cinquième, et peut dire merci à son banc de touche.…

SF pour SOFOOT.com