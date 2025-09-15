 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ce qu'il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1
15/09/2025

Le joueur de la quatrième journée

Après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, l’animation du PSG contre Lens reposait sur son quatrième attaquant. Bradley Barcola l’a parfaitement pigé. Auteur d’un doublé hier, l’habituel douzième homme de Luis Enrique a fait parlé son pied droit pour tirer côté ouvert (le but du 1-0) et côté fermé (celui du 2-0). Il a éloigné Lens à lui seul, et a permis au PSG d’enchaîner une quatrième victoire en autant de matchs. L’international français a fait parlé toute sa palette technique et ses pointes de vitesse, et a confirmé qu’il était un joueur automnal : la saison dernière, il avait déjà marqué dix fois lors de ses trois premiers mois avec le PSG. Cette saison, il a déjà démarré les quatre premiers matchs de Ligue 1 comme titulaire. Et manque de bol pour Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure. Le PSG a perdu des joueurs, mais a peut-être gagné son leader.

Le coach de la quatrième journée

Peut-on commencer à parler de Rosenior Time ? Les Alsaciens de Strasbourg ont marqué leur cinq buts en Ligue 1 lors des vingt dernières minutes : Joaquín Panichelli a permis d’arracher la victoire contre Le Havre ce week-end et Metz lors de la première journée. Il a marqué contre Monaco le week-end dernier, comme Dilane Bakwa. Emmanuel Emegha, lui, avait scoré face à Nantes. Et, excepté Monaco, les Bleus se sont imposés trois fois sur le score de 1-0. Strasbourg est cinquième, et peut dire merci à son banc de touche.…

  • Real Madrid-OM : un absent en défense à Marseille
    Real Madrid-OM : un absent en défense à Marseille
    information fournie par So Foot 15.09.2025 13:16 

    De la casse aussi à l’OL. Mardi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid et marquer son retour en Ligue des champions. Un défi de taille pour les Phocéens, qui devront faire sans Nayef Aguerd, absent de l’entraînement ... Lire la suite

  • Arne Slot tient un nouveau record avec Liverpool
    Arne Slot tient un nouveau record avec Liverpool
    information fournie par So Foot 15.09.2025 12:11 

    Fini le Fergie Time , place au Slot Time. Comme lors de ses quatres premiers matchs de championnat, Liverpool s’est imposé sur le fil, ce dimanche face à Burnley, grâce à un penalty de Mohamed Salah dans le temps additionnel (0-1). Comme face à Bournemouth, Newcastle ... Lire la suite

  • Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres
    Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres
    information fournie par So Foot 15.09.2025 12:03 

    Tomber la chemise. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont restés tranquilles, ce dimanche soir, à l’occasion de leurs retrouvailles lors de la rencontre remportée par l’AC Milan face à Bologne. Le calme, ce n’est en revanche pas ce qui caractérise Massimiliano Allegri, ... Lire la suite

  • Frères, adversaires et buteurs dans un même match
    Frères, adversaires et buteurs dans un même match
    information fournie par So Foot 15.09.2025 11:56 

    S’il est assez rare dans le foot de jouer au plus haut niveau contre son frère, il est plus rare encore que deux frangins marquent au cours d’un même match lors duquel ils sont opposés. C’est pourtant la performance réalisée par Marcus et Khephren Thuram lors du ... Lire la suite

