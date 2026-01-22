« Ce n'est pas bon signe » : Hansi Flick s'inquiète pour Pedri

Freiné dans son élan. Si le Barça est reparti de Prague avec les trois points (victoire 4-2 contre le Slavia), il a vu son cerveau quitter la pelouse à l’heure de jeu. Passeur décisif sur le but de Fermin Lopez (42 e ), Pedri est touché aux ischio-jambiers . et pourrait être absent plusieurs semaines.

Ce qui ne rassure pas Hansi Flick, soucieux à l’idée de perdre à nouveau son brillant milieu de terrain , lui qui a déjà raté six matchs cette saison. « Il doit passer des examens. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais pas exactement combien de semaines il sera absent mais ce n’est pas bon signe » , avance le coach allemand, avant de se rassurer en se disant qu’il a quand même de la ressource sur son banc : « Dani Olmo l’a remplacé et a marqué ». Deux minutes après son entrée en jeu, effectivement.…

MR pour SOFOOT.com