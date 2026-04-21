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Ce dernier carré de Coupe de France est déjà magique
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 00:36

Ce dernier carré de Coupe de France est déjà magique

Ce dernier carré de Coupe de France est déjà magique

Avec l’absence des habituels cadors (dont l’épouvantail PSG), on pourrait penser que les demi-finales de la Coupe de France sont bien moins excitantes que les dernières éditions, mais ce serait une erreur. Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice ont les moyens de nous faire vibrer. La preuve par 4.

→ Des ambitions différentes

Dans ce quatuor magique, toutes les équipes n’ont pas les mêmes objectifs en cette fin de saison. Le RC Lens , qui n’a pas atteint ce stade de la compétition depuis 2009-2010, est au coude-à-coude avec le PSG et peut rêver de remporter pour la deuxième fois de son histoire le championnat, après le titre 1997-1998. Son adversaire en demie (celle qui se joue ce mardi soir), le Toulouse FC , confortablement calé dans le ventre mou de la Ligue 1 (11 e ), n’a plus rien à jouer et fait donc logiquement de cette Coupe de France son objectif principal. Après l’avoir soulevée en 2023, les Violets voudront forcément écrire une nouvelle ligne à leur palmarès et rendre les prochaines semaines plus palpitantes.

Mercredi, le RC Strasbourg fera lui face à un dilemme. Après avoir infligé une leçon de football à Mayence (4-0), les Alsaciens, qui vont jouer la première demi-finale de Coupe d’Europe de leur histoire face au Rayo Vallecano, ont été surclassés en championnat par Rennes ce week-end (0-3). Un revers salé qui relègue le RCSA à la huitième place, à neuf points de l’OM, sixième. La tentation pour les hommes de Gary O’Neil est donc de se focaliser sur leurs deux dernières chances de faire entrer cette saison dans l’histoire du club : la Ligue Conférence ou une quatrième Coupe de France. À eux de choisir. Pour l’ OGC Nice , ce n’est pas la même limonade. 15 es de Ligue 1, les Aiglons n’ont toujours pas assuré leur maintien. Avec quatre points d’avance seulement sur le barragiste auxerrois, la Coupe de France n’est logiquement pas la priorité et est même considérée par le club comme « une parenthèse » . Attention à la jurisprudence Stade de Reims de la saison dernière !…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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