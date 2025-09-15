Ce coquin d'Ángel Di María ressert son coup signature
Ils n’ont pas Internet en Argentine ?
Lors de l’affiche de Primera Division de ce dimanche face à Boca Juniors, Ángel Di María s’est à nouveau illustré sous le maillot de son club de cœur, Rosario Central . Alors que son équipe avait concédé l’ouverture du score quatre minutes plus tôt, le milieu de 37 ans s’est chargé de botter un corner côté droit. Et le gaucher ne s’est pas fait prier pour tenter sa spéciale : un corner rentrant qui fait une nouvelle fois mouche .…
MR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
