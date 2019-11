Ce 28 novembre, la Mauritanie se souvient du massacre d'Inal

Pour le 59e anniversaire de son indépendance, la Mauritanie n'a pas dérogé aux traditions. C'est tôt ce jeudi 28 novembre que s'est déroulé un gigantesque défilé militaire, qui a vu flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune et vert. Images d'archive, démonstration des forces armées, chants à la gloire de Mokhtar Ould Daddah, le premier président de la Mauritanie indépendante. Et pour la première fois de l'histoire, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et son successeur, Mohamed Ould El-Ghazouani, ont assisté ensemble à la levée du drapeau national devant les troupes. Un moment solennel pour les deux dirigeants et aussi pour les populations.Lire aussi « La question des Haratines est la plus brûlante en Mauritanie »Lire aussi Mauritanie : les défis qui attendent le président Mohamed Ould El-GhazouaniUn massacre et une période encore taboueMais pour une partie des Mauritaniens, ce drapeau est entaché de sang. En effet, le 28 novembre marque le triste souvenir du massacre de 28 militaires mauritaniens de la base d'Inal, dans la région de Nouadhibou, la capitale économique, située dans le nord du pays. « Le mois de novembre est une page sombre de l'histoire de la Mauritanie », a indiqué Bocar Lam Toro Kamara, président du Collectif des orphelins des victimes civiles et militaires 1986 à 1991 (Covicim), lors d'une conférence presse tenue mardi à Nouakchott. « 28 militaires négro-africains ont été pendus à Inal la...