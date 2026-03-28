 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catherine Trautmann redevient maire de Strasbourg 25 ans après
information fournie par AFP 28/03/2026 à 18:19

La socialiste Catherine Trautmann, nouvelle maire de Strasbourg, le 28 mars 2026 à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La socialiste Catherine Trautmann, nouvelle maire de Strasbourg, le 28 mars 2026 à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Catherine Trautmann a été officiellement élue maire de Strasbourg samedi lors du conseil municipal, retrouvant un siège qu'elle avait quitté il y a 25 ans, et promettant de faire de ce mandat celui de l'"apaisement" après une campagne parfois âpre.

"Je ferai mon possible pour que ce mandat soit celui de l'apaisement", a déclaré Mme Trautmann, appelant à "sortir des anathèmes, des postures, de cette politique du ressentiment".

"La politique de l'action plutôt que celle du dogme, voilà ma boussole", a-t-elle aussi dit, dans une pique à l'équipe écologiste sortante dont elle avait fustigé le "dogmatisme" pendant la campagne électorale.

"Nous ne serons pas dans le ressentiment (...) dans la caricature ni le mensonge", lui a répondu la maire sortante, l'écologiste Jeanne Barseghian, souhaitant incarner une "opposition exigeante et constructive".

Mais elle a averti: "Face à l'immobilisme, nous serons toujours du côté de l'action. Face à la nostalgie du passé, nous porterons la vision du futur. Et face à la résignation et au repli, nous porterons l'espoir."

La socialiste Catherine Trautmann, nouvelle maire de Strasbourg, le 28 mars 2026 à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La socialiste Catherine Trautmann, nouvelle maire de Strasbourg, le 28 mars 2026 à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, Catherine Trautmann, 75 ans, a déjà été maire de Strasbourg à deux reprises, de 1989 à 1997 et en 2000-2001. Elle siège depuis 1983 au conseil municipal.

"Ce n'est pas une première mais c'est toujours un moment particulier", a-t-elle glissé à des journalistes avant le conseil.

Mme Trautmann l'a emporté avec 37% des voix à l'issue d'une campagne parfois tendue, marquée par l'inimitié affichée entre elle et la sortante, et par des ralliements inattendus.

Catherine Trautmann s'était alliée avec le candidat Horizons pendant l'entre-deux-tours, face à la sortante écologiste Jeanne Barseghian, rejointe par le candidat Insoumis, dont l'alliance a rassemblé 31,7% des voix.

Le candidat LR Jean-Philippe Vetter a réuni pour sa part 31,3% des voix.

Après ces élections, "le peuple de Strasbourg se réveille divisé en trois blocs", a déclaré l'Insoumis Florian Kobryn.

"Votre campagne a joué de toutes les ambiguïtés", a-t-il lancé à Mme Trautmann l'appelant à "trancher et choisir de quel côté de l'histoire vous souhaitez vous placer".

Il l'a appelée notamment à suspendre le jumelage avec la ville israélienne de Ramat Gan. Lors du conseil, deux conseillères municipales Insoumises, Lisa Farault et Halima Meneceur, arboraient un keffieh palestinien sur leurs épaules.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank