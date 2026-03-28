L'Ukraine va coopérer en matière de défense avec les Émirats arabes unis et le Qatar

Photo non datée, diffusée le 28 mars 2026 par la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, montrant le président émirati, Mohammed ben Zayed Al Nahyanen (d) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite aux Émirats arabes unis ( Cour présidentielle des Émirats arabes unis / Abdulla AL-NEYADI )

L'Ukraine a signé samedi un accord de coopération en matière de défense avec le Qatar et un autre est annoncé avec les Émirats arabes unis, Kiev cherchant à mettre à profit son expertise en matière de destructions de drones dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Volodymyr Zelensky, qui a effectué une série de visites surprises dans la région, avait signé jeudi un accord de coopération avec l'Arabie saoudite, alors que les pays du Golfe font face aux drones et missiles iraniens lancés par Téhéran en représailles aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran, qui se poursuivent depuis le 28 février.

Kiev a déployé des experts antidrones dans les trois pays visités au cours de sa tournée diplomatique.

"Nous parlons d'une coopération sur dix ans. Nous avons déjà signé un accord en ce sens avec l'Arabie saoudite, nous venons de signer un accord similaire avec le Qatar, également pour dix ans, nous en signerons un avec les Émirats", a déclaré samedi le chef de l'État ukrainien lors d'une conférence de presse en ligne avec des journalistes.

"Au cours de ces dix années, nous ferons de la coproduction, en construisant des usines dans les deux pays – avec des lignes de production en Ukraine ainsi que dans ces pays", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère de la défense du Qatar a précisé, dans un communiqué, que l'accord avec l'Ukraine "comprend une coopération dans les domaines technologiques, le développement d'investissements conjoints et l'échange d'expertise dans la lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote".

Depuis le début de la guerre dans la région, les fabricants ukrainiens de drones sont submergés de demandes venant du Moyen-Orient, Kiev étant devenue l'un des pôles de production de drones les plus avancés depuis l'invasion russe de 2022.

L'Ukraine a "sans aucun doute changé la situation géopolitique", a encore déclaré M. Zelensky, ajoutant que "certainement, personne d'autre ne peut aider de cette manière aujourd'hui, avec une telle expertise".

- Des "milliards" pour les exportateurs -

Après des rencontres jeudi en Arabie saoudite, M. Zelensky a rencontré le président émirati Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, affirmant sur les réseaux sociaux que les deux dirigeants "sont convenus de coopérer dans le domaine de la sécurité et de la défense. Nos équipes finaliseront les détails".

Il a ensuite déclaré aux journalistes que des "contrats stratégiques de 10 ans" conclus avec trois pays du Moyen-Orient représentaient "des milliards".

"Je ne dirai pas le chiffre exact, mais on parle de milliards, pas de millions, précisément des milliards pour nos exportateurs: tout le monde y gagnera, l'Ukraine y gagnera, nous ne serons pas perdants, parce que nous veillerons à ce que nos soldats en aient suffisamment", a déclaré M. Zelensky.

L'Ukraine présente ses défenses antidrones comme les meilleures au monde.

Photo non datée, diffusée le 28 mars 2026 par la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, montrant le ministre émirati de l'Énergie, Suhail Mohamed al-Mazrouei (d), accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son arrivée aux Émirats arabes unis ( Cour présidentielle des Émirats arabes unis / Hamad AL-KAABI )

Le pays a proposé d'échanger ses intercepteurs de drones contre des missiles de défense antiaérienne, beaucoup plus coûteux, que les pays du Golfe utilisent pour abattre les drones iraniens.

Kiev affirme avoir besoin de davantage de ces missiles pour contrer les frappes quasi quotidiennes de missiles de la Russie, qui attaque l'Ukraine depuis début 2022.

Aux Émirats arabes unis et au Qatar, M. Zelensky a également rencontré des experts ukrainiens en lutte antidrones, qui "travaillent ici pour contribuer à protéger des vies".

"Aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas seulement besoin d'aide, elle est aussi prête à soutenir ceux qui nous soutiennent", a-t-il déclaré.